Два сотрудника Крупского лесхоза признаны лучшими в Минской области

В чем секрет успеха и как продолжаются семейные династии – в репортаже нашего корреспондента.

В 2025 году сразу два сотрудника Крупского лесхоза получили высокие награды. Алексей Строцкий стал мастером Минской области в отрасли лесного хозяйства, а Иван Журавкин – лучшим вальщиком, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алексей Строцкий – мастер своего дела. Закончил Полоцкий государственный лесной колледж. А после приехал на малую родину, ведь здесь знает каждую тропинку. Строцкие – это целая династия лесников. Алексей – во втором поколении, его отец и сейчас на страже природного богатства. Вместе делают мир краше и зеленее.

Алексей Строцкий, лесничий Обчугского лесничества ГЛХУ «Крупский лесхоз»: Работать нравится в лесном хозяйстве. Многогранная, так сказать, работа. Не знаешь, где ты будешь завтра. В какой части леса. В обязанности мои входит контроль за проведением, организацию работы, проведением всех работ, выезда техники на линию, работа вальщиков.

А Иван Журавкин теперь носит звание «лучший вальщик леса в области». В профессии почти 25 лет. Самое главное, считает, – любить свое дело, а еще обязательно расти в профессиональном плане.

Иван Журавкин, вальщик леса Бобрского опытно-производственного лесничества ГЛХУ «Крупский лесхоз»:

Среди всех сфер наиболее было привлекательно для меня лесное хозяйство. Я пошел сразу рабочим в лесничество, а потом предложили мне на повышение курсов на вальщика.

Мне приятно, что меня в этом году признали лучшим.