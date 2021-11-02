Эти картины будут жить в Лондоне! Белорусский художник Валентин Губарев о своём призвании

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Валентин Губарев, художник. Ольга Коршун, ведущая:

Эти картины уедут в Англию?

Валентин Губарев, художник:

Да, совершенно верно. В Лондон. Ольга Коршун:

Они будут там в галерее? Валентин Губарев:

Нет, я думаю, это частная коллекция. У них уже несколько моих картин. И мне даже кажется: а хорошо ли, когда столько Губарева? Но меня успокоила там секретарь, сказала: «Валентин, не волнуйтесь, там и кроме ваших картин есть еще». Поэтому, думаю, там такой домашний музей. Я жду, когда у нас будут аншлаги в театры ходить и в музеи собираться Ольга Коршун:

Белорусы покупают ваши картины? Много среди нас ценителей искусства? Валентин Губарев:

Много, и появляется все больше. Я считаю, это прекрасная тенденция. Не из-за того, что только ковры поснимали и надо что-то вешать, но вообще потребность в прекрасном. Я жду, когда у нас будут аншлаги в театры ходить и в музеи собираться, работы люди покупать.

Ольга Коршун:

А вы когда-нибудь считали, сколько уже картин написали? Валентин Губарев:

Я записываю, в принципе. Записывал. И вроде сумма кажется большой, но небольшой: у меня 762 работы. Но это небольшая сумма картин, потому что я сколько читал мемуаров художников, у которых просто в тысячах исчисляется. Но так как у меня с французами контракт подписан до 2060 года, то я надеюсь, что выйду на эти рубежи. Я жил обычной, одинаковой жизнью, не писал картины. Но знал, когда начну писать, знал прямо день: через четыре года такого числа Ольга Коршун:

Есть такое устоявшееся выражение, что хороший художник должен быть голодным. Могут быть разные трактовки – голодным до творчества. Но мы будем трактовать в прямом смысле слова, пустой желудок должен быть у художника. А как у вас складывалось с денежными отношениями и с творчеством, вы когда-нибудь голодали, испытывали недостаток финансовых средств из-за того, что ваши картины не продавались?

Валентин Губарев:

Это время, которое я застал – когда примерно все жили одинаково. Малое количество жило не так, как все, но про них мы не знали, это были мифические какие-то фигуры. А так все жили одинаково. Поэтому я жил обычной, одинаковой жизнью. Я не писал картины. Я знал, когда начну картины писать, и знал прямо день: через четыре года такого числа, через три… Почему? Заканчивалась моя последняя выплата за кооперативную квартиру. Чтобы оплатить квартиру, для семьи создать нормальный, просто обычный образ жизни по качеству, я должен был, кроме зарплаты (я работал в издательстве художественным редактором) иллюстрировать книги и получать гонорар. Сказать, чтобы я когда-то бедствовал, я не скажу. Даже разобраться: я в институте уже был завидный жених, потому что на первом курсе я был с машиной. Я расписывал церковь и получил гонорар, что мне хватило на новую машину и даже осталось. Я помню, что, не зная еще, что буду жить в Минске, я в Москве ходил на Тверскую в ресторан «Минск» обедать, ужинать.

«Знаете, мне кажется, в желании улучшить картину меня не стало там» Ольга Коршун:

Некоторые художники считают, что на заказ работать – это моветон, грубо говоря. Вы можете работать? Валентин Губарев:

Нет, на заказ я не работаю. И у меня, я вижу, это не получается. Не нравится. Ольга Коршун:

То есть вы пробовали? Валентин Губарев:

Два раза всего. Допустим, такой был заказ, человек живет не у нас, он хотел мои картины. Я написал, он говорит: «Хорошо, мне нравится. Валентин, а вы бы могли, там женщина у вас – сделать ее блондинкой? У нее грудь третьего размера, а сделайте грудь пятого размера. А рядом собачку». И присылает фотографию собачки и фотографию женщины. То есть он сделать ее автобиографичной хотел. Я говорю: «Хорошо», – и стал делать. Сделал, но все-таки не удержался и написал: «Знаете, мне кажется, в желании улучшить картину – меня не стало там». Там меня стало меньше, а вроде бы, считаете, я облагородил картину. Но, мне кажется, в стоимость входит и мое какое-то эксклюзивное видение и стиль мой, почерк. Он тоже стоит денег. И он как умный человек сразу мне написал: «Да, Валентин, я согласен, больше я никогда этого не скажу, можете вернуть все назад». Но я говорю: «Нет, возвращать не буду».

Ольга Коршун:

Вы на все готовы ради искусства? Валентин Губарев:

Нет, это все-таки работа. Счастье этих людей все равно важнее. Ольга Коршун:

Полотно, которое вас вдохновляет? Валентин Губарев:

Изобразительное искусство меня вдохновляет, музыка, театр. Ольга Коршун:

Самый счастливый момент в вашей жизни? Валентин Губарев:

Рождение детей.