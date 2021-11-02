Алёна Родовская: «Мне бы хотелось, чтобы образование было такого качества, чтобы репетиторы не нужны были»
Новости Беларуси. Каким должно быть современное образование? И каким способом должны оцениваться знания при поступлении, чтобы таланты каждого были замечены? На эту тему рассуждает Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Рубрика «ЗаДело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Родовская:
Начались осенние каникулы. Первая четверть окончена. Что изменилось и какие первые выводы мы можем сделать? Наблюдаю за школьниками. Имея возможность получить любое знание, любой ответ в интернете, большинство не понимает, кем они хотят быть. А школьная жизнь в 11 классе наполнена одним стремлением сдать ЦТ. Я как мама двоих детей скажу одно: мне бы хотелось, чтобы образование было такого качества, чтобы репетиторы не нужны были. Мы же в своем детстве как-то смогли? Ребята вроде учатся, а готовиться к экзаменам нужно отдельно. Почему так? Вопрос. За централизованным тестированием мы не всегда видим человека – сказал Александр Григорьевич. И это правда. У нас школьники причесаны единой гребенкой: их таланты подгоняются под таблицу с баллами ЦТ уже много лет.
А студенты? Вот, например, на дистанционке им куда проще обмануть преподавателя. Один делает вид, что слушает лекцию, а второй делает вид, что так и надо. И оба как-то заняты. То же самое и в школе. Раскрыли мне недавно секрет – открывают интернет, зазубривают описание главных героев – и все, книгу можно не читать. Перегруженный бумажками учитель и сам работает на износ, и вечно занятые родители не в состоянии поддерживать контроль. С кого спрос? Конечно, с родителей.
Нам надо объяснить, что этого делать не надо. Ну, получишь ты этот аттестат. И ЦТ сдашь. А дальше как, когда не спишешь и не надуешь? Прагматика же чистая. Она же основа новой порядочности. Цифровой порядочности. Это во-первых.
Алена Родовская:
Второй вопрос. Хотелось бы, чтобы во время каникул для учеников средних классов ввели обязательное посещение музеев, спектаклей или выставок из предложенного списка, в зависимости от региона, города или районного центра. Согласитесь, в стране всегда много мероприятий проходит. А по итогам – обязательный конспект, отчет, за который учитель поставит оценку.
Мы часто с детьми куда-нибудь ездим, но если бы добавить к этим поездкам обязательную форму отчета? Почему бы и нет. А если еще хорошую оценку получит – это же прекрасно. Мало того что посмотрел, пусть учится рассказывать о событии интересно.
В-третьих, я бы обратила внимание на школьное питание. Бесплатные горячие обеды – это очень важно, хотя не очень вкусно, как говорят дети, но не менее важно убрать откровенно вредные продукты из школьных буфетов. Сегодняшний ассортимент – булочки, пиццы, шоколадные батончики и сладкая газировка. У нас уже второе поколение людей живет в эпоху фастфуда. О каком здоровом питании может идти речь, когда и в школе сплошной фастфуд?
Алена Родовская:
Про школы и образование люди спрашивают у Президента постоянно. Вот и в Добруше Александр Лукашенко рассказал, что новый Кодекс об образовании обязан учить и воспитывать, а не выполнять норму. Новые технологии появляются быстрее, чем человек успевает к ним адаптироваться. Образовательный процесс в этих условиях не должен отставать от требований современности. Сегодня невозможно поступать на перспективные специальности, потому что к окончанию вуза они будут совершенно другими. А вот профильное образование – ключевая задача на следующие 10-15 лет. А если посмотреть, образование не заканчивается с дипломом. Мы же учимся всю жизнь.
У Александра Лукашенко спросили о новой форме школьных экзаменов. Президент подробно рассказал, что изменится.