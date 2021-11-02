Алёна Родовская: «Мне бы хотелось, чтобы образование было такого качества, чтобы репетиторы не нужны были»

Алена Родовская:

Начались осенние каникулы. Первая четверть окончена. Что изменилось и какие первые выводы мы можем сделать? Наблюдаю за школьниками. Имея возможность получить любое знание, любой ответ в интернете, большинство не понимает, кем они хотят быть. А школьная жизнь в 11 классе наполнена одним стремлением сдать ЦТ. Я как мама двоих детей скажу одно: мне бы хотелось, чтобы образование было такого качества, чтобы репетиторы не нужны были. Мы же в своем детстве как-то смогли? Ребята вроде учатся, а готовиться к экзаменам нужно отдельно. Почему так? Вопрос. За централизованным тестированием мы не всегда видим человека – сказал Александр Григорьевич. И это правда. У нас школьники причесаны единой гребенкой: их таланты подгоняются под таблицу с баллами ЦТ уже много лет.

А студенты? Вот, например, на дистанционке им куда проще обмануть преподавателя. Один делает вид, что слушает лекцию, а второй делает вид, что так и надо. И оба как-то заняты. То же самое и в школе. Раскрыли мне недавно секрет – открывают интернет, зазубривают описание главных героев – и все, книгу можно не читать. Перегруженный бумажками учитель и сам работает на износ, и вечно занятые родители не в состоянии поддерживать контроль. С кого спрос? Конечно, с родителей.

Нам надо объяснить, что этого делать не надо. Ну, получишь ты этот аттестат. И ЦТ сдашь. А дальше как, когда не спишешь и не надуешь? Прагматика же чистая. Она же основа новой порядочности. Цифровой порядочности. Это во-первых.