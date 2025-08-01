Трамп подписал указ о введении пошлин до 41% против ЕС и 60 стран

Американский президент Дональд Трамп издал указ о введении новых импортных пошлин для более чем 60 стран и Европейского союза. Об этом пишет ТАСС.

С 7 августа ставки будут составлять от 15 до 41 %.

Максимальная пошлина установлена для Сирии (41 %), Мьянмы и Лаоса (по 40 %), Швейцарии (39 %), Ирака и Сербии (по 35 %).

В этот список также вошли Тайвань и Фолклендские острова – 20 и 10 % соответственно.

Для государств, не включенных в список, будет применяться базовая ставка в размере 10 %. В отдельном решении пошлина для Канады была увеличена с 25 до 35 % в связи с недостаточной борьбой с контрабандой фентанила.

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