Прямой эфир

Трамп подписал указ о введении пошлин до 41% против ЕС и 60 стран

01 августа 2025 07:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Трамп подписал указ о введении пошлин до 41% против ЕС и 60 стран-0

Американский президент Дональд Трамп издал указ о введении новых импортных пошлин для более чем 60 стран и Европейского союза. Об этом пишет ТАСС.

С 7 августа ставки будут составлять от 15 до 41 %.

Максимальная пошлина установлена для Сирии (41 %), Мьянмы и Лаоса (по 40 %), Швейцарии (39 %), Ирака и Сербии (по 35 %). 
В этот список также вошли Тайвань и Фолклендские острова – 20 и 10 % соответственно.

Для государств, не включенных в список, будет применяться базовая ставка в размере 10 %. В отдельном решении пошлина для Канады была увеличена с 25 до 35 % в связи с недостаточной борьбой с контрабандой фентанила.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Британии из-за технического сбоя отменили более 200 рейсов
01 августа 2025 06:49

В Британии из-за технического сбоя отменили более 200 рейсов

Эстония готовится сдавать камеры в своих тюрьмах внаём другим государствам ЕС
01 августа 2025 06:44

Эстония готовится сдавать камеры в своих тюрьмах внаём другим государствам ЕС

В США 25 пассажиров авиалайнера госпитализировали из-за турбулентности во время полёта
01 августа 2025 06:02

В США 25 пассажиров авиалайнера госпитализировали из-за турбулентности во время полёта