Молодые специалисты Беларуси прибывают по распределению на первые рабочие места

Молодые специалисты по всей стране прибывают по распределению на первые рабочие места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новой рабочей силой пополнятся коллективы самых разных отраслей – от сельского и лесного хозяйства, промышленности, экономики до здравоохранения и образования.

Ольга Колюпанова, начальник главного управления кадровой работы и профессионального образования Министерства здравоохранения Беларуси:

Мы ожидаем прибытия порядка 2 450 врачей-интернов, порядка 2 200 молодых специалистов после прохождения интернатуры и около 4 000 специалистов со средним специальным медицинским образованием. Основная масса – это более 52 %. Это выпускники, которые были распределены в организации здравоохранения, обслуживающие, в том числе сельское население. Это центральные районные больницы, это аптеки, которые располагаются в сельских населенных пунктах. 40 % – это выпускники, которые прибудут в городские организации здравоохранения города Минска и областные центры. 30 человек – это выпускники, которые в банк данных одаренной молодежи распределены в наши республиканские научно-практические центры. Для каждого новичка предусмотрен ряд льгот. Так, дипломированные специалисты, трудящиеся в бюджетных организациях, могут рассчитывать на ежемесячные выплаты. А иногородние на помощь с жильем.

Татьяна Рахубо, консультант главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Законодательством образования предусмотрено, что наниматели могут предусматривать компенсацию расходов молодым специалистам по найму жилья. То есть это может быть как решение местных исполнительных распорядительных органов, так и решение самого нанимателя, которое уже определяется на уровне локального правового акта. То есть это может быть и компенсация расходов, и это может быть предоставление жилья, допустим, это общежитие либо какой-то иной жилой фонд, который имеется у нанимателя. Активно трудоустраиваются и вчерашние студенты, получившие так называемый свободный диплом. Выпускники успешно находят работу по своей специальности.