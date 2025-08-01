Суд Осиповичского района вынес приговор родителям, чей спор привёл к гибели младенца

Все произошло в апреле. Супруги пытались успокоить плачущую девочку во время кормления. В какой-то момент оба родителя стали тянуть ребенка в разные стороны, из-за чего малышка упала на пол. Мать и отец не обратились за помощью к медикам. Через три дня девочка умерла.

Татьяна Старосотникова, официальный представитель управления Следственного комитета Беларуси по Могилевской области:

В ходе предварительного расследования допрошены соседи и родственники, проведены проверки показаний обвиняемых на месте. Также изучены и приобщены к материалам уголовного дела результаты экспертных исследований. Согласно заключениям стационарных психолого-психиатрических экспертиз, молодые родители признаны вменяемыми и способными осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Родственники характеризуют мужчину как спокойного человека, а его супругу – как волевую и склонную к доминированию.

Каждому из родителей назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы с направлением в исправительные учреждения открытого типа. Приговор в законную силу еще не вступил.