Чем меньше будет багаж обид, тем процесс выстраивания диалога между странами станет проще – Дзиодзина

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
31 июля Александр Лукашенко провел совещание с руководителями дипломатических представительств Беларуси, в ходе которого еще раз акцентировал основные принципы внешней политики белорусов. По сути, акценты и поручения были о вызовах времени и характерных аспектах дипломатических отношений на мировой арене. Странами правят люди, и формы межгосударственного диалога избираются также людьми. Исторический мировой опыт хорошо подтверждает, что нередко отношения между странами ожесточались лишь потому, что два представителя не сумели выстроить диалог и встречная антипатия обернулась противодействием и глобальной враждебностью двух народов.
«Соседи есть соседи, их не выбирают, они от Бога. А коль это сосед, с ним надо выстраивать отношения», – сказал глава государства.
Безусловно, ни один дипломат или представитель своей страны не может взять на себя всю ответственность за мысли и чувства соседа. Но отвечать за себя, свои действия и слова – это прямая обязанность каждого. И если есть хоть маленький шанс потепления, его надо использовать, потому как настанет момент, когда придется выстраивать диалог заново. И чем меньше будет багаж обид, тем этот процесс станет проще, произойдет быстрее, а обновленный формат межгосударственных отношений – надежнее.
Алена Дзиодзина:
Не менее важным принципом межгосударственных отношений Александр Лукашенко выделил аспект многополярности экономического взаимодействия белорусов с другими странами. Несмотря то, что экономика и политика – это две разные дисциплины, сегодня они в тесной связке и развести их на уровне практики будет сложно.
«Беларусь – это средняя по европейским меркам страна с открытой экономикой, ориентированной на экспорт. Поэтому наращивание и эффективность внешней торговли – безусловные приоритеты, без чего никак не выжить», –отмечал Президент. Потому как экономический фактор стал, с одной стороны, инструментом влияния. А с другой – основным гарантом свободы, суверенности, безопасности. Тут важно разобраться в понятиях, ведь и с ними нередко играют с целю нарушить спокойствие в обществе.
«Мы понимаем многополярность не как отход от наших традиционных союзников – России, Китая и других. Нет, мы понимаем, что у нас открытая экономика. Она прежде всего диктует условия», – подчеркнул Александр Лукашенко на совещании с руководством дипломатических представительств.
Тут важно отметить, что профессия дипломата гораздо шире, чем выдача виз иностранным гражданам. Экономическое развитие своего государства является важным аспектом трудовой деятельности сотрудников МИДа. Потому об основных принципах развития экономики Президент говорил подробно и много. Но если отмечать тезисно, то речь идет про симбиоз взаимного уважения к интересам партнера и стремления развивать экономику своих собственных стран.
«Постоянно вам говорю: в мире много свободных денег и капиталов, но их надо уметь взять. Приводите их в Беларусь. Создайте понятный перечень и условия инвестиций к нам», – ориентировал Александр Лукашенко руководителей дипломатических представительств Республики Беларусь. Ведь стране и правда есть что предложить на экспорт, в то время как хватает и тех, кто готов обретать.