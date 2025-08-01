Чем меньше будет багаж обид, тем процесс выстраивания диалога между странами станет проще – Дзиодзина

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

31 июля Александр Лукашенко провел совещание с руководителями дипломатических представительств Беларуси, в ходе которого еще раз акцентировал основные принципы внешней политики белорусов. По сути, акценты и поручения были о вызовах времени и характерных аспектах дипломатических отношений на мировой арене. Странами правят люди, и формы межгосударственного диалога избираются также людьми. Исторический мировой опыт хорошо подтверждает, что нередко отношения между странами ожесточались лишь потому, что два представителя не сумели выстроить диалог и встречная антипатия обернулась противодействием и глобальной враждебностью двух народов. «Соседи есть соседи, их не выбирают, они от Бога. А коль это сосед, с ним надо выстраивать отношения», – сказал глава государства. Безусловно, ни один дипломат или представитель своей страны не может взять на себя всю ответственность за мысли и чувства соседа. Но отвечать за себя, свои действия и слова – это прямая обязанность каждого. И если есть хоть маленький шанс потепления, его надо использовать, потому как настанет момент, когда придется выстраивать диалог заново. И чем меньше будет багаж обид, тем этот процесс станет проще, произойдет быстрее, а обновленный формат межгосударственных отношений – надежнее.