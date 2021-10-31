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В каком виде французы приходят на выставки белорусского художника Валентина Губарева? Подробности вас удивят

31 октября 2021 18:04
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Валентин Губарев, художник.

Ольга Коршун, ведущая:
Вы сотрудничаете с конца 90-х с французской галереей, там ваши выставки проходят с завидной для нас регулярностью. Они проходят на ура. Как те люди могут оценить и понять то, что вы рисуете на своих полотнах?

В каком виде французы приходят на выставки белорусского художника Валентина Губарева? Подробности вас удивят-1

Валентин Губарев, художник:
Конечно, многое из материальной культуры, что у меня появляется на моих полотнах, бытовой стороны непонятно. Но все равно сюжеты о чем? О жизни людей, о любви, детях, материнстве, ревность. То, что присуще норвежцу, французу, немцу, кому угодно. Вдруг они видят, что это по-другому совершенно сделано. Не как у них, известный художник. А это тоже об этом, но какой-то нашел почерк другой совершенно. Какой-то эксклюзивный подход нашел, а французов вообще ничем не удивить. Они все видели. Поэтому я тоже ценю завоеванное пространство, потому что когда выставка моя ожидается, то галерея предупреждает многих людей, которые ждут мою выставку. Они готовятся, они одеваются. Открытие – это шоу, потому что они приглашают из ресторана официантов, одевают их в якобы белорусские костюмы, хотя это что-то совершенно непонятное. Они разносят водочку. Кто-то когда-то был в СССР, приходят в кофтах, на которых написано тройка, на ключице нарисовано. Мужчина, похожий на лорда, но он надевает вышитую белорусскую рубашку, подпоясанную веревочкой. Это забавно, им интересно. Они задают вопросы по бытовым вещам – тоже в этом есть забавность, потому что если мужчина спрашивает, почему у него расческа в кармане? Сейчас никто не носит, а я помню папа доставал расческу. А его жена говорит: «Скажите, а рубашку вы покупали в Париже или в Москве?» Я помню, даже когда поехал на первую выставку, думаю, что со мной народ Беларуси, надо не опозориться, я продал машину и купил костюм Hugo Boss.

Ольга Коршун:
Серьезно?

В каком виде французы приходят на выставки белорусского художника Валентина Губарева? Подробности вас удивят-4

Валентин Губарев:
Да.

Ольга Коршун:
Чтобы тоже соответствовать.

Валентин Губарев:
Соответствовать в костюме Hugo Boss. Это, правда, были жигули.

Ольга Коршун:
Все равно жалко, ради костюма.

В каком виде французы приходят на выставки белорусского художника Валентина Губарева? Подробности вас удивят-7

Валентин Губарев:
Нет, почему, нормально.

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# Художник # общество # Валентин Губарев # Ольга Коршун # Фотофакт

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