«Они к Малышевой в программу занесли!» Художник Валентин Губарев о том, как оживают герои его картин

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Валентин Губарев, художник. Ольга Коршун, ведущая:

Как рождается картина? Вы ходите и долго вынашиваете сюжет или вам, как Менделееву, ему пришла таблица во сне, а вам приходят картины во сне? Как происходит этот процесс создания?

Валентин Губарев, художник:

Да, из разного сора, как говорил поэт, где угодно и совершенно неожиданно. Я могу сидеть в аэропорту, в Леоне, вдруг что-то приходит, я даже на билете, на обратной стороне где-то зарисовываю сюжеты и даже пишу в цвете, какая это будет работа. Она во мне живет. Если проходит неделя, две, три. Ее нет – здорово. Значит она незначительная, она уплыла по реке времени. А если она начинает тебя где-то тревожить, ты о ней думаешь, а потом через три недели я думаю: как хорошо, что я не начал сразу. Я же ее сейчас придумал еще лучше. Думаю, нет, Валентин, это не ты. Ольга Коршун:

У вас сложились долгосрочные творческие отношения с Францией. Но вы живете здесь, творите здесь. Можно сказать, что Беларусь – это ваша муза, которая вас вдохновляет. Франция с ее сюжетами вас бы не вдохновила? Хотя вы же первое признание получили там.

Валентин Губарев:

Когда подписали контракт, даже галеристы французские подумали, что я буду там жить. Дается право, коль меня на работу взяли. Дается право подать документы. Но я, разбалованный тем, что я пишу то, что мне нравится, я просто подумал: что я там буду писать? Ольга Коршун:

Франция вдохновляла и вдохновляет очень многих художников. Валентин Губарев:

Вы же видите: в том, что я делаю, все-таки есть нотка прожитого. То есть я черпаю вдохновение в юности, отрочестве, даже детстве. То есть я должен это прожить сам, впитать. А как узнать Францию по журналам или проехаться и полюбить, передать. Я боюсь, что это поверхностно будет. Я сделал два-три сюжета каких-то.

Ольга Коршун:

Сейчас идет такая мода: многие художники вошли в массы, в народ. Я имею в виду тех же импрессионистов. Мы пьем кофе из чашки со звездной ночью Ван Гога, его подсолнухи вышиваем крестиком, носим на зонтиках балерин Дега. Вам не кажется, что таким образом высокое искусство, те же импрессионисты, постимпрессионисты становятся массовым искусством, идет их обесценивание. Я знаю, что и вам поступали, возможно, поступают до сих пор такие предложения, что ваши полотна, например, поместить изображением на обивку дивана.

Валентин Губарев:

Да, я понял. От этого не уйти, это такое поветрие, которое переросло в массовость. Во-первых, здесь есть плюс для художника. Почему? Это слава. Без славы никто не будет тиражировать. Слава у меня началась с кражи картин. В чем она продолжается? Я еду в поезде, заходит мужчина, просит сфотографироваться. Сразу думаю, что, может, космонавт, известный человек. Потом именно то, о чем вы говорили. У меня такие примеры есть. Есть, которые тиражируют, не обращаясь за разрешением. Наивно. Мне присылает женщина из Армении, говорит: «Смотрите, какую мне сын подарил красоту». И набор чайных кружек, где мои картины. Это распространяется в таких вещах, о которых не очень-то и догадаешься. Обратились за разрешением, правда. В Москве в манеже была международная выставка художественных кукол, где три женщины молодые сделали инсталляцию метров на 15, полностью с моими персонажами, дома, деревья, какие-то там бочки с квасом. Кстати, их к Малышевой на «Здоровье» занесли даже. Потом ко мне обращается государственный национальный театр из Казани за разрешением поставить пьесу по сюжетам моих картин. Как это можно? Меня гонорар не волновал. Они меня пригласили, там прекрасный прием был, я ходил в каких-то тюбетейках, в халатах этих, кормили на убой. Действительно, спектакль был. Мне было любопытно увидеть, как мои герои ожили, им дали слова, они говорили. То есть это была сюжетная пьеса. Шили те костюмы героям, которые были у меня на картинах. Это все ушли мои персонажи с картин. Предлагают мультфильмы делать. Ольга Коршун:

То есть вы к этому нормально относитесь?