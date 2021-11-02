Прямой эфир

«Есть возможность направить резюме». С начала 2021-го в Минске прошло более 65 мини-ярмарок вакансий

02 ноября 2021 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Отличная возможность для поиска работы. С начала 2021 года в Минске прошло свыше 65 мини-ярмарок вакансий. На рынке труда наиболее востребованы рабочие специальности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Есть возможность направить резюме». С начала 2021-го в Минске прошло более 65 мини-ярмарок вакансий-1

2 ноября наниматели заявили более сотни вакансий. Среди приоритетных сфер ­транспорт, промышленность и зеленое хозяйство. Постоянно проводятся и специализированные ярмарки. С начала 2021 года было организовано свыше десяти тематических площадок для студентов и почти столько же для людей с ограниченными возможностями. Востребованным при поиске работы остается онлайн-формат. Электронные ярмарки с начала 2021 года уже посетили почти 30 тысяч человек.  

«Есть возможность направить резюме». С начала 2021-го в Минске прошло более 65 мини-ярмарок вакансий-4

Татьяна Подливальчева, начальник отдела управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:  
Наиболее востребованы, с моей точки зрения, это все-таки электронные ярмарки вакансий, так как позволяют, не выходя из дома, находясь на рабочем месте, в транспорте, зайти на электронную площадку e-vacancy.by и посмотреть, какие вакансии предлагаются нанимателями. В то же время есть возможность направить резюме, задать онлайн-вопрос нанимателю и получить какой-то ответ.  

«Есть возможность направить резюме». С начала 2021-го в Минске прошло более 65 мини-ярмарок вакансий-7

Помимо непосредственного поиска работы, все соискатели могут также пройти обучение по новым специальностям. Также в Минске есть возможность получить субсидию на открытие собственного дела.  

# Работа в Минске # общество # Татьяна Подливальчева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ручной олень из Гродненской области попал под машину. Сейчас за ним ухаживают ветеринары и волонтёры
02 ноября 2021 13:57

Ручной олень из Гродненской области попал под машину. Сейчас за ним ухаживают ветеринары и волонтёры

Алёна Родовская: «Мне бы хотелось, чтобы образование было такого качества, чтобы репетиторы не нужны были»
02 ноября 2021 13:56

Алёна Родовская: «Мне бы хотелось, чтобы образование было такого качества, чтобы репетиторы не нужны были»

«В этот день поминаются все от века усопшие христиане». Какие богослужения совершаются в родительские субботы?
02 ноября 2021 13:47

«В этот день поминаются все от века усопшие христиане». Какие богослужения совершаются в родительские субботы?