«Есть возможность направить резюме». С начала 2021-го в Минске прошло более 65 мини-ярмарок вакансий

Новости Беларуси. Отличная возможность для поиска работы. С начала 2021 года в Минске прошло свыше 65 мини-ярмарок вакансий. На рынке труда наиболее востребованы рабочие специальности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

2 ноября наниматели заявили более сотни вакансий. Среди приоритетных сфер ­транспорт, промышленность и зеленое хозяйство. Постоянно проводятся и специализированные ярмарки. С начала 2021 года было организовано свыше десяти тематических площадок для студентов и почти столько же для людей с ограниченными возможностями. Востребованным при поиске работы остается онлайн-формат. Электронные ярмарки с начала 2021 года уже посетили почти 30 тысяч человек.

Татьяна Подливальчева, начальник отдела управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Наиболее востребованы, с моей точки зрения, это все-таки электронные ярмарки вакансий, так как позволяют, не выходя из дома, находясь на рабочем месте, в транспорте, зайти на электронную площадку e-vacancy.by и посмотреть, какие вакансии предлагаются нанимателями. В то же время есть возможность направить резюме, задать онлайн-вопрос нанимателю и получить какой-то ответ.