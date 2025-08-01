Начались продажи памятных монет, посвящённых истории Белорусской железной дороги

Находка для нумизматов! Начались продажи памятных двухрублевых монет, посвященных истории Белорусской железной дороги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Монеты, выпущенные Национальным банком, имеют изображения различных типов поездов. Отследить можно историю от XIX века до наших дней. Тираж ограничен, стоимость невелика, поэтому спрос высокий.

Валерий Кравченко, член правления Белорусского общества коллекционеров: Любой коллекционер будет с радостью приобретать этот набор, так как он ходит собирать все монеты Беларуси и ему будет очень интересно иметь этот набор тоже в коллекции. Независимо, серебряный он, никелевый, но все равно он будет пользоваться популярностью. Интересный момент – таких монет с паровозами еще не было!

Роман Титов, заместитель начальника главного управления налично-денежного обращения Национального банка Беларуси:

Тематика железной дороги в наших памятных монетах уже присутствовала, когда отмечался юбилей – 150 лет Белорусской железной дороги. Мы выпустили серебряную памятную монету, которая пользовалась большим успехом и завоевала международные призы за свой оригинальный дизайн. Мы думали о том, что техническая тематика востребована среди нумизматов.

До конца 2025 года Национальный банк выпустит коллекцию двухрублевых монет, посвященных истории машиностроительной отрасли Беларуси. Специалисты уже работают над дизайном. Напомним, весной были презентованы коллекционные банкноты к 80-летию Великой Победы. Уже реализовано более 16 тысяч купюр.