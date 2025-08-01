Александр Лукашенко направился в Россию

Лукашенко: как только появилось в Беларуси ядерное оружие, тон разговора с США и другими стал иной

«Я говорю: мужики, да вы не думайте, мы не собираемся никого бомбить. Но вы должны понимать: шаг влево, шаг вправо и на территорию нашей страны – мгновенный ответ будет. Мы это поняли. Ну и хорошо».