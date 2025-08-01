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Александр Лукашенко направился в Россию

01 августа 2025 07:40
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Президент направился с рабочим визитом в Россию. Борт №1 вылетел из Национального аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко направился в Россию-2

Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, в России состоится встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Разговор пройдет в формате «один на один». Главы государств в неформальной обстановке обсудят наиболее ключевые и актуальные вопросы, касающиеся развития белорусско-российских отношений, реализации союзных проектов. 

Особое внимание будет уделено международной повестке и тематике региональной безопасности.

# Александр Лукашенко # Владимир Путин # Беларусь-Россия # Союзное государство

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