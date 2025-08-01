Александр Лукашенко направился в Россию

Президент направился с рабочим визитом в Россию. Борт №1 вылетел из Национального аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент направился с рабочим визитом в Россию. Борт №1 вылетел из Национального аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, в России состоится встреча Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Разговор пройдет в формате «один на один». Главы государств в неформальной обстановке обсудят наиболее ключевые и актуальные вопросы, касающиеся развития белорусско-российских отношений, реализации союзных проектов.
Особое внимание будет уделено международной повестке и тематике региональной безопасности.