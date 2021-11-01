Художник Валентин Губарев: «Моё искусство посвящено этому провинциальному миру»

Ольга Коршун, ведущая: Вы выросли в Нижнем Новгороде, провинцией этот город не назвать, потом переехали в Минск, это тоже не маленький и не провинциальный город. Но сюжеты ваших картин – это периферия, люди, которые живут в провинции. Откуда у вас такое тонкое знание о том, как живет обычный простой человек где-то в Олехновичах или в Жлобине, в Столбцах?

Валентин Губарев, художник:

Объяснение простое – в прошлой жизни я жил в провинции, в маленьком провинциальном городке. Да, я сам удивляюсь, потому что родился в сталинском доме с балконом, все было прекрасно, Дом пионеров. Трудно понять почему. Может, потому что для меня какая-то теплота, душевность почему-то именно в провинции, где деревья выше домов, где гуляют собачки, кошки, какие-то заборы, где растут эти желтые шары, как помнится всем. И в людях. Я раньше говорил: жениться надо только на девушке из провинции. Я всем так советовал.

Ольга Коршун:

Но ваша жена из Минска?