Художник Валентин Губарев: «Моё искусство посвящено этому провинциальному миру»
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Валентин Губарев, художник.
Ольга Коршун, ведущая:
Вы выросли в Нижнем Новгороде, провинцией этот город не назвать, потом переехали в Минск, это тоже не маленький и не провинциальный город. Но сюжеты ваших картин – это периферия, люди, которые живут в провинции. Откуда у вас такое тонкое знание о том, как живет обычный простой человек где-то в Олехновичах или в Жлобине, в Столбцах?
Валентин Губарев, художник:
Объяснение простое – в прошлой жизни я жил в провинции, в маленьком провинциальном городке. Да, я сам удивляюсь, потому что родился в сталинском доме с балконом, все было прекрасно, Дом пионеров. Трудно понять почему. Может, потому что для меня какая-то теплота, душевность почему-то именно в провинции, где деревья выше домов, где гуляют собачки, кошки, какие-то заборы, где растут эти желтые шары, как помнится всем. И в людях. Я раньше говорил: жениться надо только на девушке из провинции. Я всем так советовал.
Ольга Коршун:
Но ваша жена из Минска?
Валентин Губарев:
Да. Мне казалось, там все соединено. Люди душевные, без камня за пазухой, открытые, с чувством юмора, простодушные, которым немножко не хватает счастья, но они об этом не знают. Но и окружение, в котором живет, я думаю, что это окружение их делает такими. Поэтому это моя дань этим людям, этому провинциальному миру мое искусство посвящено. Кто-то сказал: маленькие люди. Для меня немаленькие люди, это прекрасные люди, сердечные, душевные. Я воспеваю эту жизнь и этих людей.
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