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Ручной олень из Гродненской области попал под машину. Сейчас за ним ухаживают ветеринары и волонтёры

02 ноября 2021 13:57
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Новости Беларуси. Возвращаемся к истории спасения из Гродно. Ручной олень, который продолжительное время выходил из леса на дорогу к людям, вскоре сможет обрести дом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ручной олень из Гродненской области попал под машину. Сейчас за ним ухаживают ветеринары и волонтёры-1

Животное настолько тянулось к людям, что забрело в город и попало под автомобиль. Олень выжил, его временно приютили работники гродненского коммунального предприятия. В данный момент он в сильном стрессе и очень напуган. Диагностирован ушиб передних конечностей. Ветеринары оценивают состояние как средней степени тяжести. Назначено лечение. Волонтеры принесли парнокопытному пациенту гостинцы. Хороший аппетит животного дает надежду, что вскоре олень пойдет на поправку и обретет новый дом.

Ручной олень из Гродненской области попал под машину. Сейчас за ним ухаживают ветеринары и волонтёры-4

Юлия Рогалинская, старший инспектор Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира:
По результатам обследования ветеринарными врачами будет дано заключение, на основании которого специальной постояннодействующей комиссией исполнительных органов будет вынесено решение о том, где в дальнейшем будет содержаться лань, сможет ли она жить в дикой природе или ее придется определить в вольер или в зоопарк.

Ручной олень из Гродненской области попал под машину. Сейчас за ним ухаживают ветеринары и волонтёры-7

Специалисты точно установили вид этого оленя. Лань европейская в дикой природе Беларуси практически не представлена. Потому предполагают, что животное могло сбежать из частного вольера, возможно, из Литвы, ведь впервые лань заметили местные жители недалеко от белорусско-литовской границы. Она не боится людей, ест из рук. Очевидно, что в дикой природе без сородичей и без помощи человека ему не выжить.

# Дикие животные # общество # Юлия Рогалинская # Фотофакт

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