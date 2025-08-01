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В Военную академию Беларуси прибыло 758 новобранцев

01 августа 2025 07:43
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Военная академия Беларуси встретила новобранцев – в их числе 713 парней и 45 девушек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Военную академию Беларуси прибыло 758 новобранцев-2

Военная академия стала следующим этапом для Анастасии Вороны. После окончания Гомельского кадетского училища она поступила на факультет связи и автоматизированных систем управления. 

В Военную академию Беларуси прибыло 758 новобранцев-4

Анастасия Ворона, курсант Военной академии:
Я в роду первая, кто связала свою жизнь с Вооруженными Силами. Родители поначалу переживали, когда пошла в кадетское училище. Далее прекрасно стали относиться, поддерживать. Говорили, что поступай туда, куда душа хочет. Сначала решила для себя, что буду военнослужащей и не хочу связывать свою жизнь с гражданскими профессиями.

Всего в вузе 7 факультетов. В 2025 году на место претендовали два человека. В связи с этим приняли решение увеличить количество новобранцев на 100. Часть из них будет осваивать и новую специальность.

В Военную академию Беларуси прибыло 758 новобранцев-6

Артем Неверко, заместитель начальника Военной академии по учебной работе:
Это штабная и организационно-мобилизационная работа в Вооруженных Силах. На эту профилизацию тоже был достаточно высокий конкурс. На это направление мы набрали 20 человек, как и требовали контрольные цифры приема, но при этом не все желающие смогли поступить на эту профилизацию.

Впереди у курсантов месяц ознакомительной практики. За это время они изучат азы строевой и физической подготовки, огневой стрельбы, тактического боя и военной медицинской помощи.

# Артем Неверко # Военная академия Республики Беларусь

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