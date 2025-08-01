В Военную академию Беларуси прибыло 758 новобранцев

Военная академия Беларуси встретила новобранцев – в их числе 713 парней и 45 девушек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военная академия Беларуси встретила новобранцев – в их числе 713 парней и 45 девушек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военная академия стала следующим этапом для Анастасии Вороны. После окончания Гомельского кадетского училища она поступила на факультет связи и автоматизированных систем управления.
Анастасия Ворона, курсант Военной академии:
Я в роду первая, кто связала свою жизнь с Вооруженными Силами. Родители поначалу переживали, когда пошла в кадетское училище. Далее прекрасно стали относиться, поддерживать. Говорили, что поступай туда, куда душа хочет. Сначала решила для себя, что буду военнослужащей и не хочу связывать свою жизнь с гражданскими профессиями.
Всего в вузе 7 факультетов. В 2025 году на место претендовали два человека. В связи с этим приняли решение увеличить количество новобранцев на 100. Часть из них будет осваивать и новую специальность.
Артем Неверко, заместитель начальника Военной академии по учебной работе:
Это штабная и организационно-мобилизационная работа в Вооруженных Силах. На эту профилизацию тоже был достаточно высокий конкурс. На это направление мы набрали 20 человек, как и требовали контрольные цифры приема, но при этом не все желающие смогли поступить на эту профилизацию.
Впереди у курсантов месяц ознакомительной практики. За это время они изучат азы строевой и физической подготовки, огневой стрельбы, тактического боя и военной медицинской помощи.