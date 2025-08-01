В Военную академию Беларуси прибыло 758 новобранцев

Анастасия Ворона, курсант Военной академии:

Я в роду первая, кто связала свою жизнь с Вооруженными Силами. Родители поначалу переживали, когда пошла в кадетское училище. Далее прекрасно стали относиться, поддерживать. Говорили, что поступай туда, куда душа хочет. Сначала решила для себя, что буду военнослужащей и не хочу связывать свою жизнь с гражданскими профессиями.

Всего в вузе 7 факультетов. В 2025 году на место претендовали два человека. В связи с этим приняли решение увеличить количество новобранцев на 100. Часть из них будет осваивать и новую специальность.