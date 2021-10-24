Эти кадры не покажут европейскому зрителю. Евгений Пустовой о том, что происходит на границе ЕС и Беларуси

На неделе Евросоюз отказался финансировать строительство стены на границе с Беларусью, сообщили в программе «Неделя». За такой проект выступали Польша, Литва и Латвия. Сейчас самим надо искать деньги: только полякам придется буквально залить цементом 400 миллионов евро. Евгений Пустовой решил разобрать эту стену непонимания по кирпичикам и понять, что в фундаменте разъединения.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Европа продолжает строить стену враждебности. На междусобойчике европейские начальники поддержали возведение литовских баррикад на границе с Беларусью. Поддержали словом, но деньги на это выделять отказались. Налоговая нагрузка ляжет на плечи литовцев – тех, кто не уехал на заработки. Литовские полицейские уже готовятся к новой волне протестов. А в Сейме решили стену от мигрантов строить руками мигрантов. То есть все, кто может держать в руках инструмент, будут мобилизованы на эту ударную по правам человека стройку. И, насколько можно понять из этого предложения, работать люди будут абсолютно бесплатно. Ничего нового – это обыденная философия нацистских концлагерей. Об этом, не краснея, даже говорят еврокомиссары.

Дунья Миятович, комиссар СЕ по правам человека:

Все европейские государства должны наконец предпринять шаги, чтобы призвать друг друга к ответу за эти нарушения. Они часто совершаются во имя «защиты границ Европы», обусловлены совместным стремлением к сдерживанию, а иногда для их осуществления используется финансовая или материальная помощь со стороны других государств-членов. Европейские государства должны признать свою совместную ответственность за решение этой серьезной проблемы прав человека на нашем континенте (больше читайте здесь).

Евгений Пустовой:

В Варшаве решили отмыться от крови избитых и погибших из-за действий цепных псов европейских границ и… преподнесли гуманитарку. С информационной помпой. Наш МИД отреагировал и назвал такие действия польских властей «мультимедиапредставлением», «политиканством и популистской риторикой». И посоветовал передавать польские «дары» беженцам в Литве, нечеловеческие условия содержания которых, как и в самой Польше, известны всему миру.

Zero. No money. А на фоне этого с границы Беларуси и ЕС продолжают приходить страшные новости. Польские пограничники в очередной раз демонтировали часть заграждения для того, чтобы через этот лаз вытеснить группу беженцев. Люди отказывались добровольно идти, после чего польские военные стали выбрасывать через заграждение на белорусскую сторону их личные вещи. А без теплых вещей и документов люди будут замерзать и голодать. Порезали проволоку, закинули вещи. Польские пограничники вытесняют беженцев на сторону Беларуси. Подробнее здесь.