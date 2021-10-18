Порезали проволоку, закинули вещи. Польские пограничники вытесняют беженцев на сторону Беларуси

Новости Беларуси. Польские пограничники в очередной раз демонтировали часть заграждения из колючей проволоки для того, чтобы через этот лаз вытеснить группу беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем выманивают весьма хитрым способом.

Закинули вещи на нашу территорию, порезали проволоку, и мы не даем пройти.

Иностранцев, в том числе женщин и детей, пограничная стража доставила из центральной части страны на служебном транспорте. Люди отказывались добровольно идти, после чего польские военные стали выбрасывать через заграждение на белорусскую сторону их личные вещи. Для беженцев это означало следующее: если они не пойдут через забор, то их оставят на линии границы без теплых вещей и документов, то есть фактически бросят замерзать и голодать.