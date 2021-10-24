Дефицит кадров на «Гродно Азот»? Спросили про вакансии у главного инженера предприятия

Юлия Артюх: Вот, я прямо сейчас захожу, ввожу «вакансии «Гродно Азот» и вижу, что вакансий предостаточно. Это нехватка кадров или это обусловлено чем-то другим? Может, расширением производства?

Сергей Силивоник, главный инженер ОАО «Гродно Азот»:

Вакансии, конечно же, есть. И это нормально, если на предприятии есть какое-то количество вакансий. Вопрос – сколько и процентное соотношение, сколько вакансий к общему количеству работающих. На «Гродно Азот» нет сейчас дефицита кадров в нужных для предприятия специализациях. Все цеха укомплектованы необходимыми кадрами, и эти вбросы или фейки (как их называют, я не знаю) не имеют под собой никаких оснований.