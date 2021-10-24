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Дефицит кадров на «Гродно Азот»? Спросили про вакансии у главного инженера предприятия

24 октября 2021 16:35
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Новости Беларуси. Как обстоят реальные дела на «Гродно Азот»? Узнали в программе «Неделя» на СТВ.  

Дефицит кадров на «Гродно Азот»? Спросили про вакансии у главного инженера предприятия-1

Юлия Артюх:
Вот, я прямо сейчас захожу, ввожу «вакансии «Гродно Азот» и вижу, что вакансий предостаточно. Это нехватка кадров или это обусловлено чем-то другим? Может, расширением производства?  

Дефицит кадров на «Гродно Азот»? Спросили про вакансии у главного инженера предприятия-4

Сергей Силивоник, главный инженер ОАО «Гродно Азот»:
Вакансии, конечно же, есть. И это нормально, если на предприятии есть какое-то количество вакансий. Вопрос – сколько и процентное соотношение, сколько вакансий к общему количеству работающих. На «Гродно Азот» нет сейчас дефицита кадров в нужных для предприятия специализациях. Все цеха укомплектованы необходимыми кадрами, и эти вбросы или фейки (как их называют, я не знаю) не имеют под собой никаких оснований.  

Что происходит на «Гродно Азот»? Юлия Артюх съездила на предприятие и поговорила с сотрудниками. Подробнее здесь.  

# Предприятия Беларуси # общество # Сергей Силивоник # Юлия Артюх # Фотофакт

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