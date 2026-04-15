Новости по тегу #Папа Римский

Вице-президент США: в таком разговоре нужно убедиться, что все заявления «базируются на истине».
В полдень понтифик вышел на балкон собора Святого Петра в Ватикане и объявил благую весть о Воскресении Христа десяткам тысяч верующих, собравшихся на площади.
Поздравления с Рождеством 25 декабря прозвучало из Ватикана.
В Беларуси открыто более полутысячи костелов. Еще 22 – в процессе строительства, больше всего их в Минске – 8. Этого вполне достаточно для римско-католической общины.
В службе печати Святого Престола уточнили, что только на площади Святого Петра за интронизацией следили около 150 тысяч человек.
Он будет править под именем Лев XIV.
Белый дым над крышей Сикстинской капеллы, который ознаменовал нового преемника Святого Престола, был встречен ликованием тысяч верующих.
Для избрания одному из 133 участников понадобилось 89 голосов.
В голосовании участвуют 133 кардинала. Для того чтобы победить, кандидату необходимо набрать не менее 89 голосов.
7 мая вечером из трубы Сикстинской капеллы шел черный дым.
Дым от сожженных бюллетеней, который покажется из трубы Сикстинской капеллы, ознаменует результат конклава.
Затем все кардиналы дают клятву молчания, обязуясь хранить тайну на протяжении всего процесса голосования, а его официальное открытие назначено на 17:30 по московскому времени.
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