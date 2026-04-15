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Новости по тегу #Папа Римский

Вэнс призвал Папу Римского быть осторожнее в высказываниях
15 апреля 2026 13:25

Вэнс призвал Папу Римского быть осторожнее в высказываниях

Папа Римский Лев XIV обратился к верующим с посланием «Граду и Миру»
05 апреля 2026 13:37

Папа Римский Лев XIV обратился к верующим с посланием «Граду и Миру»

Папа Римский выразил надежду на завершение всех конфликтов
25 декабря 2025 13:34

Папа Римский выразил надежду на завершение всех конфликтов

Лукашенко встретился со спецпосланником Папы Римского Клаудио Гуджеротти
27 октября 2025 10:45

Лукашенко встретился со спецпосланником Папы Римского Клаудио Гуджеротти

Игорь Сергеенко передал Папе Римскому Льву XIV поздравление и подарок от Президента Беларуси
18 мая 2025 14:05

Игорь Сергеенко передал Папе Римскому Льву XIV поздравление и подарок от Президента Беларуси

Новым Папой Римским впервые в истории стал американец
08 мая 2025 19:45

Новым Папой Римским впервые в истории стал американец

В Ватикане выбрали нового Папу Римского
08 мая 2025 17:44

В Ватикане выбрали нового Папу Римского

На этот раз белый дым. В Ватикане избрали нового Папу Римского
08 мая 2025 16:29

На этот раз белый дым. В Ватикане избрали нового Папу Римского

Черный дым. В Ватикане конклав не смог с первого раза избрать Папу Римского
08 мая 2025 07:53

Черный дым. В Ватикане конклав не смог с первого раза избрать Папу Римского

Первый тур голосования конклава на выборах Папы Римского не принёс результатов
08 мая 2025 06:17

Первый тур голосования конклава на выборах Папы Римского не принёс результатов

В Ватикане выбирают нового Папу Римского
07 мая 2025 16:50

В Ватикане выбирают нового Папу Римского

Кардиналы начали мессу pro eligendo Pontifice в соборе Святого Петра
07 мая 2025 10:43

Кардиналы начали мессу pro eligendo Pontifice в соборе Святого Петра