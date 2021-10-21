Комиссар СЕ по правам человека осудила притеснения беженцев на границах европейских стран

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович перед началом саммита лидеров ЕС в Брюсселе однозначно осудила притеснения беженцев на границах европейских стран. Еврочиновник призвала глав государств предпринять шаги для недопущения нарушения прав человека в отношении тех, кто просит убежища на границах стран Совета Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дуня Миятович, комиссар Совета Европы по правам человека:

Нарушения прав человека в отношении беженцев, просителей убежища и мигрантов на границах государств – членов Совета Европы растут с угрожающей скоростью. Государства – члены СЕ должны занять позицию против оттеснения беженцев на границах и четко противостоять попыткам легализовать эту незаконную практику.

Подобная практика идет вразрез с Женевской конвенцией о статусе беженцев 1951 года и Европейской конвенцией по правам человека. Комиссар Совета Европы выразила надежду, что во время саммита лидеры стран ЕС все же найдут способ остановить нарушение международного законодательства.