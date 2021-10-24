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Подходит ли для ИВЛ кислород, который производят на «Гродно Азот»?

24 октября 2021 16:35
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Новости Беларуси. Как обстоят реальные дела на «Гродно Азот»? Узнали в программе «Неделя» на СТВ.  

Подходит ли для ИВЛ кислород, который производят на «Гродно Азот»?-1

Ромуальд Харевич, начальник цеха метанол ОАО «Гродно Азот»:
На предприятии раньше производился кислород для технических нужд самого предприятия.  

Юлия Артюх:
А сейчас кислород поставляется в медицинские учреждения. Это другой кислород?  

Подходит ли для ИВЛ кислород, который производят на «Гродно Азот»?-4

Ромуальд Харевич:
Введена в строй новая установка взамен устаревших блоков разделения, установка Linde. Согласно проектным данным, у данной установки качество продукта, именно кислорода, соответствует показаниям медицинского кислорода. В связи со сложившейся ситуацией, имея избытки кислорода, мы можем и в настоящее время отправляем кислород для медицинских целей.  

Что происходит на «Гродно Азот»? Юлия Артюх съездила на предприятие и поговорила с сотрудниками. Подробнее здесь.  

# Коронавирус # общество # Ромуальд Харевич # Юлия Артюх # Фотофакт

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