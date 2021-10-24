Подходит ли для ИВЛ кислород, который производят на «Гродно Азот»?

Новости Беларуси. Как обстоят реальные дела на «Гродно Азот»? Узнали в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Артюх: А сейчас кислород поставляется в медицинские учреждения. Это другой кислород?

Ромуальд Харевич, начальник цеха метанол ОАО «Гродно Азот»: На предприятии раньше производился кислород для технических нужд самого предприятия.

Ромуальд Харевич:

Введена в строй новая установка взамен устаревших блоков разделения, установка Linde. Согласно проектным данным, у данной установки качество продукта, именно кислорода, соответствует показаниям медицинского кислорода. В связи со сложившейся ситуацией, имея избытки кислорода, мы можем и в настоящее время отправляем кислород для медицинских целей.