Подходит ли для ИВЛ кислород, который производят на «Гродно Азот»?

Новости Беларуси. Как обстоят реальные дела на «Гродно Азот»? Узнали в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Как обстоят реальные дела на «Гродно Азот»? Узнали в программе «Неделя» на СТВ.
Ромуальд Харевич, начальник цеха метанол ОАО «Гродно Азот»:
На предприятии раньше производился кислород для технических нужд самого предприятия.
Юлия Артюх:
А сейчас кислород поставляется в медицинские учреждения. Это другой кислород?
Ромуальд Харевич:
Введена в строй новая установка взамен устаревших блоков разделения, установка Linde. Согласно проектным данным, у данной установки качество продукта, именно кислорода, соответствует показаниям медицинского кислорода. В связи со сложившейся ситуацией, имея избытки кислорода, мы можем и в настоящее время отправляем кислород для медицинских целей.
Что происходит на «Гродно Азот»? Юлия Артюх съездила на предприятие и поговорила с сотрудниками. Подробнее здесь.