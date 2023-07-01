«Эта страна – и воин, и хлебороб». Как защитить белорусскую государственность и будущее?

Новости Беларуси. Нет и не может быть иного смысла у этого праздника – Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании накануне Дня Независимости, обратился к истории белорусского народа. Нам знакомы трагедии и жертвы, подчеркнул Президент. Мы помним Великую Отечественную войну, потому так сильно стараемся сохранить мир. Но Запад не заинтересован в мире на европейской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отсюда – провокации через соседние страны Балтии. В условиях военно-политического кризиса мирового масштаба Александр Лукашенко призывает руководителей европейских государств к сотрудничеству. Тему продолжит Полина Королева.

22 июня 1941 года на наши земли пришла война. На 1 418 дней в Беларуси установился жестокий, бесчеловечный режим. Этот период навсегда останется самым трагическим в истории нашего народа. Но вместе с тем будет свидетельствовать о настоящем мужестве и непоколебимости наших предков. Память о героизме, страданиях и, наконец, победе хранит День Независимости, главный праздник нашей страны.

В Год мира и созидания он обретает особый смысл, и мы с бесконечной благодарностью смотрим на ветеранов войны и труда. Как отметил Президент, перед этими героями мы в неоплатном долгу. 78 лет назад они отвоевали мир странам и континентам на десятилетия вперед. Однако этот мир исчерпал запас прочности. Теперь наша очередь отстаивать независимость и суверенитет освобожденной в далеком прошлом Беларуси. «Мы для них опасны авторитетом». Лукашенко объяснил, почему западные страны так относятся к Беларуси. Подробнее здесь.

В 1941 году взрывались снаряды, грохотала артиллерия. Сегодня все иначе: сражения идут на политическом, экономическом и информационном фронтах. Но война без свиста пуль – это тоже война. Впрочем, главное оружие Беларуси – диалог. Мы протягиваем руку миролюбия, в то время как Запад подталкивает Европу к военно-политическому кризису. Олег Гайдукевич: «На Западе прекрасно понимают, что поменялось за это время!»

Украина уже превратилась в полигон, на очереди – Польша. Страны Балтии поражают своим самоубийственным стремлением стать ударными отрядами НАТО. Однако, как подчеркнул белорусский лидер, им отведена роль подпевал и провокаторов. Но Александр Лукашенко напоминает: за глупость безумных политиков, не должен расплачиваться народ. В странах Балтии живут наши соседи, похожие на нас люди. Лукашенко: для Запада поляки остаются славянами, а это расходный материал. Учите историю, соседи. Читайте здесь.

Александр Лукашенко призвал страны Европы сотрудничать и помогать друг другу. Общих проблем глобального характера и так хватает: климатические изменения, продовольственный кризис, демографическая ситуация. Не стоит играть с природой, наши амбиции не сравнимы с ее возможностями. Все геополитические игры – это пыль, подчеркнул белорусский лидер. Но предупредил, если независимость, безопасность народов Беларуси и России будет под угрозой, ответ последует. И будет адекватным и соизмеримым. Андрей Лазуткин: «Мы помним разные периоды отношений России и Беларуси».

Беларусь нацелена на созидание и развитие. А одно из важнейших условий процветания – здоровая нация. После большого совещания по вопросам здравоохранения были поставлены конкретные задачи. Их, как и требовал Президент, решают уже сейчас. В Гродно, например, накануне открыли новый корпус онкодиспансера с современным оборудованием. Есть кабинет рентген-компьютерной томографии с системой виртуальной симуляции. Новый корпус стал хорошим, а главное, необходимым подарком ко Дню Независимости.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Это действительно уникальное оборудование, которое предназначено для высокоточной лучевой терапии. Это дает возможность добраться туда, куда не могут добраться хирурги, ввиду близости жизненно важных органов, провести лучевую терапию в той дозе, когда есть шанс опухоли не только затормозить в росте, но и ликвидировать ее.

Белорусы помнят историю, в отличие от некоторых своих западных соседей, помнят Великую Отечественную, потому как сильно стараются сохранить мир. Именно эта цель красной нитью проходит сквозь все мероприятия и акции, которые накануне Дня Независимости заполняют афиши городов. С призывом к миру и созиданию сегодня выступили участники патриотической акции «Рушник единства». К подножью «Кургана Славы» представители каждой из областей страны возложили цветы и символический венок, переплетенный полотном, которое украшает национальный орнамент. Символический ручник собран из частей и каждый его метр – это дар участникам проекта «Правовой экспресс». В канун Дня Независимости опытные юристы побывали с консультациями во всех крупных городах Беларуси. Участники патриотической акции «Рушник единства» возложили цветы на Кургане Славы.

В память о героях Великой Отечественной войны в завершении акции ее участники выпустили белых голубей. Как известно, именно они являются символом мира. Восстанавливать разрушенную войной страну пришлось нашим предкам. Сегодня главная задача – сохранить и нарастить достижения. И старшее поколение уверено: все получится, потому что есть диалог поколений.

Молодежь у нас прекрасная, и мы только приветствуем нашу молодежь. Мы ветераны, ходим в школы проводим идеологическую работу. Спасибо, что у нас такая молодежь.

Сегодня молодежь делает все чтобы наша страна стала лучше. Мы развиваемся, стремимся вперед и сегодня готовы сделать все, для того, чтобы наша страна стала процветающей.

Эта страна – и воин, и хлебороб. Мы готовы встать за свою страну, если это понадобится, конечно, в той тяжелой ситуации, которая происходит вокруг нашей страны.