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Сотни пасхальных рейсов сорваны из-за забастовки сотрудников крупнейшего аэропорта Британии

19 апреля 2025 07:38
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Праздничные планы из-за забастовки сотрудников одного из крупнейших аэропортов Лондона были вынуждены поменять тысячи британцев. Сотни рейсов задержаны либо отменены, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни пасхальных рейсов сорваны из-за забастовки сотрудников крупнейшего аэропорта Британии-2

Работники наземных служб воздушной – выступают против несвоевременных выплат зарплат, махинаций с пенсионным фондом и сверхурочной работы. Стачка началась в пасхальные каникулы, когда традиционно сотни тысяч англичан отправляются в поездки. Теперь многие из них должны искать другой транспорт или авиакомпании. В профсоюзе заявили, что понимают, какие проблемы создали, но объяснили, что пошли на эти вынужденные меры, чтобы работодатели обратили внимание на их проблемы.

Сотни пасхальных рейсов сорваны из-за забастовки сотрудников крупнейшего аэропорта Британии-4

Дэвид Тейлор, региональный представитель Unite Union:
Мы не извиняемся за то, что пытаемся защитить права наших работников и дать им то, что они заслуживают. Поэтому мы говорим пассажирам, что они должны направить свой гнев не на нас, а на наших работодателей. Потому что только они могут остановить эту забастовку.

Как заявили в профсоюзе, эта забастовка продлится все пасхальные каникулы и завершится 22 апреля.

# Акции протеста

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