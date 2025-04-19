Сотни пасхальных рейсов сорваны из-за забастовки сотрудников крупнейшего аэропорта Британии

Праздничные планы из-за забастовки сотрудников одного из крупнейших аэропортов Лондона были вынуждены поменять тысячи британцев. Сотни рейсов задержаны либо отменены, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники наземных служб воздушной – выступают против несвоевременных выплат зарплат, махинаций с пенсионным фондом и сверхурочной работы. Стачка началась в пасхальные каникулы, когда традиционно сотни тысяч англичан отправляются в поездки. Теперь многие из них должны искать другой транспорт или авиакомпании. В профсоюзе заявили, что понимают, какие проблемы создали, но объяснили, что пошли на эти вынужденные меры, чтобы работодатели обратили внимание на их проблемы.

Дэвид Тейлор, региональный представитель Unite Union:

Мы не извиняемся за то, что пытаемся защитить права наших работников и дать им то, что они заслуживают. Поэтому мы говорим пассажирам, что они должны направить свой гнев не на нас, а на наших работодателей. Потому что только они могут остановить эту забастовку.

Как заявили в профсоюзе, эта забастовка продлится все пасхальные каникулы и завершится 22 апреля.