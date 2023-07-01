«Мы для них опасны авторитетом». Лукашенко объяснил, почему западные страны так относятся к Беларуси

Новости Беларуси. Нет и не может быть иного смысла у этого праздника. Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании накануне Дня Независимости, обратился к истории белорусского народа. «Нам знакомы трагедии и жертвы, – подчеркнул Президент. – Мы помним Великую отечественную войну, потому так сильно стараемся сохранить мир». Этому нас научили ветераны войны и труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, как и в любой другой день, им особое внимание и бесконечная благодарность. Именно они своим подвигом научили нас держать удар и жить по совести. Они же 78 лет назад обеспечили мир странам и континентам на десятилетия вперед. К сожалению, его запас прочности сейчас исчерпан и приходится держать оборону на всех фронтах: политическом, экономическом, информационном. В этой войне без снарядов и пуль Запад делает врага из Беларуси, хотя все наоборот.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нас боятся. Не в том смысле, что мы «агрессоры» и собираемся на кого-то нападать, порабощать. Мы для них опасны авторитетом, самостоятельностью и силой белорусского государства. В конце концов, и это самое главное, – своим примером. Примером отсутствия пропасти между богатыми и бедными, примером социальной защищенности всех граждан, примером здорового общества и традиционных ценностей. Западным элитам страшно, что завтра их народы выйдут на улицы и скажут окончательное нет неолиберальным ценностям. Ценностям, которые делят общество на касты, дают привилегии избранным, бросают народы в безнравственную, бездуховную пропасть в погоне за наживой. Это все их. Сильнее этого страха – англосаксонская жадность и жажда завоеваний, известная с древнейших времен. Нетерпимость западных политиков к нашим ценностям, их виды на наши ресурсы материальные и человеческие – это вызовы. Вызовы нашей государственности и суверенитету. Думаю, вы это понимаете.

Торжественное собрание накануне Дня Независимости традиционное. Это не только возможность вспомнить подвиг освобождения Минска от фашистских оккупантов и выразить благодарность участникам тех сражений, но и поговорить на непраздничные темы, обратиться не только к белорусам. Александр Лукашенко подчеркнул, мы находимся в условиях беспрецедентного в истории военно-политического кризиса мирового масштаба.