«Мы для них опасны авторитетом». Лукашенко объяснил, почему западные страны так относятся к Беларуси
Новости Беларуси. Нет и не может быть иного смысла у этого праздника. Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании накануне Дня Независимости, обратился к истории белорусского народа. «Нам знакомы трагедии и жертвы, – подчеркнул Президент. – Мы помним Великую отечественную войну, потому так сильно стараемся сохранить мир». Этому нас научили ветераны войны и труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня, как и в любой другой день, им особое внимание и бесконечная благодарность. Именно они своим подвигом научили нас держать удар и жить по совести. Они же 78 лет назад обеспечили мир странам и континентам на десятилетия вперед. К сожалению, его запас прочности сейчас исчерпан и приходится держать оборону на всех фронтах: политическом, экономическом, информационном. В этой войне без снарядов и пуль Запад делает врага из Беларуси, хотя все наоборот.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нас боятся. Не в том смысле, что мы «агрессоры» и собираемся на кого-то нападать, порабощать. Мы для них опасны авторитетом, самостоятельностью и силой белорусского государства. В конце концов, и это самое главное, – своим примером. Примером отсутствия пропасти между богатыми и бедными, примером социальной защищенности всех граждан, примером здорового общества и традиционных ценностей. Западным элитам страшно, что завтра их народы выйдут на улицы и скажут окончательное нет неолиберальным ценностям. Ценностям, которые делят общество на касты, дают привилегии избранным, бросают народы в безнравственную, бездуховную пропасть в погоне за наживой. Это все их.
Сильнее этого страха – англосаксонская жадность и жажда завоеваний, известная с древнейших времен. Нетерпимость западных политиков к нашим ценностям, их виды на наши ресурсы материальные и человеческие – это вызовы. Вызовы нашей государственности и суверенитету. Думаю, вы это понимаете.
Торжественное собрание накануне Дня Независимости традиционное. Это не только возможность вспомнить подвиг освобождения Минска от фашистских оккупантов и выразить благодарность участникам тех сражений, но и поговорить на непраздничные темы, обратиться не только к белорусам. Александр Лукашенко подчеркнул, мы находимся в условиях беспрецедентного в истории военно-политического кризиса мирового масштаба.
Диалог по его урегулированию Западу не нужен. Украина уже стала полигоном, на очереди Польша. Страны Балтии поражают своим самоубийственным стремлением стать ударными отрядами НАТО. Однако, как подчеркнул белорусских лидер, им отведена роль подпевал и провокаторов. Сегодня, несмотря на безумство политиков, надо понимать, что в Европе живут соседи, похожие на нас люди. Им мы в очередной раз протягиваем руку миролюбия и не потому, что испугались «полков» и «хоругвий». А потому что мир – главная ценность.
Лукашенко: для Запада поляки остаются славянами, а это расходный материал. Учите историю, соседи (здесь подробнее).
Александр Лукашенко призвал страны Европы сотрудничать и помогать друг другу. Общих проблем глобального характера и так хватает: климатические изменения, продовольственный кризис, демографическая ситуация. Не стоит играть с природой, наши амбиции не сравнимы с ее возможностями. Все геополитические игры – пыль, подчеркнул белорусский лидер. Но предупредил: если независимость, безопасность народов Беларуси и России будут под угрозой, ответ последует. И будет адекватным, соизмеримым.
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