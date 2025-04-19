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Автопарк ГАИ Минска пополнил мотоцикл, изготовленный «МотоВелоЗаводом» – министр МВД провёл тест-драйв

19 апреля 2025 07:49
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Автопарк ГАИ Минска пополнил патрульный мотоцикл: транспортное средство спецназначения изготовил «МотоВелоЗавод». Тест-драйв провел лично министр МВД Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автопарк ГАИ Минска пополнил мотоцикл, изготовленный «МотоВелоЗаводом» – министр МВД провёл тест-драйв-2

К сожалению, в дорожных происшествиях с участием байкеров каждый год погибает около 30 человек, свыше 300 получают травмы. Для того чтобы вести профилактику правонарушений с участием мотоциклистов, нужна соответствующие подготовка сотрудников ГАИ, экипировка, оснащение. Их и представили на презентации нового мотоцикла, который имеет двигатель объемом 644 кубических сантиметра и пятиступенчатую коробку передач.

Автопарк ГАИ Минска пополнил мотоцикл, изготовленный «МотоВелоЗаводом» – министр МВД провёл тест-драйв-4

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Количество мототехники в Республике Беларусь неуклонно растет. Дабы правильно влиять на дорожную обстановку, пресекать правонарушение среди мотоциклистов, и нужен патрульный мотоцикл в Госавтоинспекции. Совсем другая реакция водителей мототранспорта на это, совсем другое отношение. Совместно с Минским «МотоВелоЗаводом» проработана модель мотоцикла, которая максимально подходит для несения службы сотрудников Госавтоинспекции.

В Центре подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД, где проходило мероприятие, министр поблагодарил стражей дорог за службу и вручил наиболее отличившимся из них заслуженные награды.

# ГАИ

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