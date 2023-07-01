Олег Гайдукевич: «На Западе прекрасно понимают, что поменялось за это время!»

Новости Беларуси. Нет и не может быть иного смысла у этого праздника - Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании накануне Дня Независимости, обратился к истории белорусского народа. Нам знакомы трагедии и жертвы, подчеркнул Президент. Мы помним Великую Отечественную войну, потому так сильно стараемся сохранить мир. Но Запад не заинтересован в мире на европейской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отсюда провокации через соседние страны Балтии. В условиях военно-политического кризиса мирового масштаба Александр Лукашенко призывает руководителей европейских государств к сотрудничеству.
«Эта страна – и воин, и хлебороб». Как защитить белорусскую государственность и будущее?
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сейчас у нас идет гибридная прокси-война. Это и экономические санкции, и попытка давления, вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Беларуси. Это создание пятой колонны в странах, которые хотят уничтожить, которые потом воздействуют эту страну, пытаясь расколоть общество. И самое главное, на Западе прекрасно понимают, что поменялось за это время. Военным путем, у них уже это в голове вбилось, Россию не победить – надо изнутри, значит, надо расколоть, надо людей друг на друга натравить. Получилось у них Украину на Россию. Взяли, установили там пятую колонну, захватили власть, национализм. Украинцы не хотят – их заставляют гибнуть. То же самое хотят сделать и с нами.