Олег Гайдукевич: «На Западе прекрасно понимают, что поменялось за это время!»

Новости Беларуси. Нет и не может быть иного смысла у этого праздника - Александр Лукашенко, выступая на торжественном собрании накануне Дня Независимости, обратился к истории белорусского народа. Нам знакомы трагедии и жертвы, подчеркнул Президент. Мы помним Великую Отечественную войну, потому так сильно стараемся сохранить мир. Но Запад не заинтересован в мире на европейской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отсюда провокации через соседние страны Балтии. В условиях военно-политического кризиса мирового масштаба Александр Лукашенко призывает руководителей европейских государств к сотрудничеству.