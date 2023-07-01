Участники патриотической акции «Рушник единства» возложили цветы на Кургане Славы

Новости Беларуси. С призывом к миру и созиданию сегодня, 1 июля, выступили участники патриотической акции «Рушник единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К подножью мемориального комплекса «Курган Славы» представители каждой из областей страны возложили цветы и символический венок, переплетенный полотном, украшенным национальным орнаментом. Символический ручник собран из частей и каждый его метр – это дар участникам проекта «Правовой экспресс». В канун Дня Независимости опытные юристы побывали с консультациями во всех крупных городах страны.

Наталья Филиппова, первый заместитель министра юстиции Беларуси:

Мы получили тот результат, который ожидали, может, он даже превзошел наши ожидания, потому что большое количество граждан приходили к нам на точки, которые были расположены на железнодорожных вокзалах в каждом областном центре, и получали юридические консультации по абсолютно разному спектру правовых вопросов.

Наталья Борисенко, председатель Белорусской нотариальной палаты:

Мы подсчитали, что в рамках акции, которая проходила у нас 30 июня в преддверии Дня Независимости в нотариальных конторах и бюро, республиканская акция была, плюс подсчитали статистику в рамках правового экспресса, получилось, что более пяти тысяч советов мы дали нашим гражданам.