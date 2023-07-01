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Участники патриотической акции «Рушник единства» возложили цветы на Кургане Славы

01 июля 2023 10:39
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Новости Беларуси. С призывом к миру и созиданию сегодня, 1 июля, выступили участники патриотической акции «Рушник единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Участники патриотической акции «Рушник единства» возложили цветы на Кургане Славы-1

К подножью мемориального комплекса «Курган Славы» представители каждой из областей страны возложили цветы и символический венок, переплетенный полотном, украшенным национальным орнаментом. Символический ручник собран из частей и каждый его метр – это дар участникам проекта «Правовой экспресс». В канун Дня Независимости опытные юристы побывали с консультациями во всех крупных городах страны. 

Участники патриотической акции «Рушник единства» возложили цветы на Кургане Славы-4

Наталья Филиппова, первый заместитель министра юстиции Беларуси: 
Мы получили тот результат, который ожидали, может, он даже превзошел наши ожидания, потому что большое количество граждан приходили к нам на точки, которые были расположены на железнодорожных вокзалах в каждом областном центре, и получали юридические консультации по абсолютно разному спектру правовых вопросов. 

Участники патриотической акции «Рушник единства» возложили цветы на Кургане Славы-7

Наталья Борисенко, председатель Белорусской нотариальной палаты: 
Мы подсчитали, что в рамках акции, которая проходила у нас 30 июня в преддверии Дня Независимости в нотариальных конторах и бюро, республиканская акция была, плюс подсчитали статистику в рамках правового экспресса, получилось, что более пяти тысяч советов мы дали нашим гражданам. 

Участники патриотической акции «Рушник единства» возложили цветы на Кургане Славы-10

В память о героях Великой Отечественной войны в завершение акции ее участники выпустили в небо белых голубей. Как известно, именно они являются символом мира. 

# Год мира и созидания # общество # Наталья Филиппова # Фотофакт

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