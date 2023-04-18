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«Есть только один метод борьбы за сердца молодёжи». Как уберечь от искушений Запада с детства?

18 апреля 2023 13:27
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:
Каждый понимает, что сегодня очень легко потерять своего ребенка, потому как столько искушений в современном мире и манипулировать сознанием еще не повзрослевшего человека очень легко. Как не потерять молодежь, которая сейчас так искушается западными веяниями?

«Есть только один метод борьбы за сердца молодёжи». Как уберечь от искушений Запада с детства?-1

Денис Фомин-Нилов, сопредседатель Российско-белорусского экспертного клуба, кандидат исторических наук, доцент (Россия):
Не только в западных влияниях дело. Дело и в специфике развития технологий. Мы понимаем, что цифровое общество – так или иначе этот переход произошел, цифровая трансформация неизбежна как некий новый виток развития и экономических отношений, и государственных. Как в свое время было аграрное общество, потом индустриальное, потом много десятилетий говорили о неком постиндустриальном. Сейчас, конечно, происходит переход на новые носители информации, новые способы тиражирования знания, новые способы и технологические форматы, в том числе и воспитания. Здесь как раз очень важно осознать, что мы все-таки уже живем в цифровом мире, при этом продолжаем сохранять традицию книгопечатную.

Все равно сохраняется и устная форма передачи знаний. А молодежь, конечно, всегда на острие, всегда в авангарде. Одним классиком было сказано: кто в молодости не революционер, у того нет сердца, а кто в старости не консерватор, у того нет ума. Понятно, что это еще и возрастные особенности. И здесь, в условиях технологически меняющегося мира, надо осваивать и новые методы, форматы и не бояться использовать новые технологии на благо нашей страны, наших народов, на сохранение и приумножение наших духовно-нравственных ценностей не закрывать глаза, не занимать страусиную позицию, а брать цифровые технологии на вооружение и активно их использовать.

Надежда Сасс:
Отец Федор, мы говорим о молодежи, о душах молодых людей. Главной целью современных сатанистов является именно молодежь, потому что сегодня происходит и навязывание гендерной идеологии, и атеизм. Как вернуть молодежь? Как противостоять этому, не поспособствовать, чтобы они повелись на эти соблазны?

«Есть только один метод борьбы за сердца молодёжи». Как уберечь от искушений Запада с детства?-4

Протоиерей Федор Повный:
Уберечь детей – это, несомненно, наша общая задача. Церкви одной не справиться в борьбе за умы. Посмотрите, в школах делают музей обрядовой языческой куклы и гордятся этим как духовным достижением. А в библиотеке не разрешают хранить Евангелие и священные книги. Уроки литературы выхолощенные даже от нравственного анализа поступков главных героев произведений. Что сделает церковь, когда священник дает интервью о сути праздника, а каналы наших первоклассных СМИ оставляют 30 секунд только об обрядовой части? Что сделает церковь, когда детям в семьях не прививаются элементарные нормы вежливости? В борьбе за умы молодежи должны быть задействованы все отрасли и все сферы общества. И только когда реальность будет вокруг ребенка соответствовать тому, о чем ему говорят взрослые, он перестанет верить гаджетам. Если родители, соседи, учителя ходят в храм и им это доставляет радость, ребенок будет верить, что Бог есть. Даже по этим примерам, без всяких доказательств.

Если он в храме встретит своего одноклассника или одноклассницу, будет понимать, что многие так делают, он не один. А у нас в школе целомудренных детей из верующих семей соблазняют одноклассники «веселым» образом жизни. И как ни странно, в школе они начинают общаться матом. Взрослые не выдерживают быть белой вороной. Так что говорить о детях и молодых людях? Есть только один метод борьбы за сердца молодежи. Каждый взрослый должен осознать, что его задача не просто обеспечить ребенка всем материальным, но в первую очередь – наполнить духовно. И каждый должен сам сделать выбор, прийти ему на службу в Пасхальную ночь или накануне, в Великую субботу, съездить на шашлык, когда весь мир замер в ожидании Воскресения, когда весь мир скорбит, лишившись Бога. И если взрослый сам определится, что ему важнее, то и его ребенок будет понимать, что Бог есть, что его можно любить, как отца и мать, что он живой. Ему сопереживают, к нему обращаются, и он помогает.

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Надежда Сасс # Денис Фомин-Нилов # Протоиерей Федор Повный # Фотофакт

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