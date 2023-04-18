«Есть только один метод борьбы за сердца молодёжи». Как уберечь от искушений Запада с детства?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Каждый понимает, что сегодня очень легко потерять своего ребенка, потому как столько искушений в современном мире и манипулировать сознанием еще не повзрослевшего человека очень легко. Как не потерять молодежь, которая сейчас так искушается западными веяниями?

Денис Фомин-Нилов, сопредседатель Российско-белорусского экспертного клуба, кандидат исторических наук, доцент (Россия):

Не только в западных влияниях дело. Дело и в специфике развития технологий. Мы понимаем, что цифровое общество – так или иначе этот переход произошел, цифровая трансформация неизбежна как некий новый виток развития и экономических отношений, и государственных. Как в свое время было аграрное общество, потом индустриальное, потом много десятилетий говорили о неком постиндустриальном. Сейчас, конечно, происходит переход на новые носители информации, новые способы тиражирования знания, новые способы и технологические форматы, в том числе и воспитания. Здесь как раз очень важно осознать, что мы все-таки уже живем в цифровом мире, при этом продолжаем сохранять традицию книгопечатную. Все равно сохраняется и устная форма передачи знаний. А молодежь, конечно, всегда на острие, всегда в авангарде. Одним классиком было сказано: кто в молодости не революционер, у того нет сердца, а кто в старости не консерватор, у того нет ума. Понятно, что это еще и возрастные особенности. И здесь, в условиях технологически меняющегося мира, надо осваивать и новые методы, форматы и не бояться использовать новые технологии на благо нашей страны, наших народов, на сохранение и приумножение наших духовно-нравственных ценностей не закрывать глаза, не занимать страусиную позицию, а брать цифровые технологии на вооружение и активно их использовать. Надежда Сасс:

Отец Федор, мы говорим о молодежи, о душах молодых людей. Главной целью современных сатанистов является именно молодежь, потому что сегодня происходит и навязывание гендерной идеологии, и атеизм. Как вернуть молодежь? Как противостоять этому, не поспособствовать, чтобы они повелись на эти соблазны?