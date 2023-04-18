«Есть только один метод борьбы за сердца молодёжи». Как уберечь от искушений Запада с детства?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Каждый понимает, что сегодня очень легко потерять своего ребенка, потому как столько искушений в современном мире и манипулировать сознанием еще не повзрослевшего человека очень легко. Как не потерять молодежь, которая сейчас так искушается западными веяниями?
Денис Фомин-Нилов, сопредседатель Российско-белорусского экспертного клуба, кандидат исторических наук, доцент (Россия):
Не только в западных влияниях дело. Дело и в специфике развития технологий. Мы понимаем, что цифровое общество – так или иначе этот переход произошел, цифровая трансформация неизбежна как некий новый виток развития и экономических отношений, и государственных. Как в свое время было аграрное общество, потом индустриальное, потом много десятилетий говорили о неком постиндустриальном. Сейчас, конечно, происходит переход на новые носители информации, новые способы тиражирования знания, новые способы и технологические форматы, в том числе и воспитания. Здесь как раз очень важно осознать, что мы все-таки уже живем в цифровом мире, при этом продолжаем сохранять традицию книгопечатную.
Все равно сохраняется и устная форма передачи знаний. А молодежь, конечно, всегда на острие, всегда в авангарде. Одним классиком было сказано: кто в молодости не революционер, у того нет сердца, а кто в старости не консерватор, у того нет ума. Понятно, что это еще и возрастные особенности. И здесь, в условиях технологически меняющегося мира, надо осваивать и новые методы, форматы и не бояться использовать новые технологии на благо нашей страны, наших народов, на сохранение и приумножение наших духовно-нравственных ценностей не закрывать глаза, не занимать страусиную позицию, а брать цифровые технологии на вооружение и активно их использовать.
Надежда Сасс:
Отец Федор, мы говорим о молодежи, о душах молодых людей. Главной целью современных сатанистов является именно молодежь, потому что сегодня происходит и навязывание гендерной идеологии, и атеизм. Как вернуть молодежь? Как противостоять этому, не поспособствовать, чтобы они повелись на эти соблазны?
Протоиерей Федор Повный:
Уберечь детей – это, несомненно, наша общая задача. Церкви одной не справиться в борьбе за умы. Посмотрите, в школах делают музей обрядовой языческой куклы и гордятся этим как духовным достижением. А в библиотеке не разрешают хранить Евангелие и священные книги. Уроки литературы выхолощенные даже от нравственного анализа поступков главных героев произведений. Что сделает церковь, когда священник дает интервью о сути праздника, а каналы наших первоклассных СМИ оставляют 30 секунд только об обрядовой части? Что сделает церковь, когда детям в семьях не прививаются элементарные нормы вежливости? В борьбе за умы молодежи должны быть задействованы все отрасли и все сферы общества. И только когда реальность будет вокруг ребенка соответствовать тому, о чем ему говорят взрослые, он перестанет верить гаджетам. Если родители, соседи, учителя ходят в храм и им это доставляет радость, ребенок будет верить, что Бог есть. Даже по этим примерам, без всяких доказательств.
Если он в храме встретит своего одноклассника или одноклассницу, будет понимать, что многие так делают, он не один. А у нас в школе целомудренных детей из верующих семей соблазняют одноклассники «веселым» образом жизни. И как ни странно, в школе они начинают общаться матом. Взрослые не выдерживают быть белой вороной. Так что говорить о детях и молодых людях? Есть только один метод борьбы за сердца молодежи. Каждый взрослый должен осознать, что его задача не просто обеспечить ребенка всем материальным, но в первую очередь – наполнить духовно. И каждый должен сам сделать выбор, прийти ему на службу в Пасхальную ночь или накануне, в Великую субботу, съездить на шашлык, когда весь мир замер в ожидании Воскресения, когда весь мир скорбит, лишившись Бога. И если взрослый сам определится, что ему важнее, то и его ребенок будет понимать, что Бог есть, что его можно любить, как отца и мать, что он живой. Ему сопереживают, к нему обращаются, и он помогает.
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