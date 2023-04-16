Денис Фомин-Нилов: если бы не Лукашенко и Путин, пришедшие к власти, то нас бы ждала гражданская война, как в Украине

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Олег Волошин, украинский политик, кандидат политических наук:

Да, это, конечно, огромное преображение, которое происходит на наших землях – тут без божьего промысла не обошлось, потому что уж какую войну развязали с религией большевики – наверное, таких аналогов в истории не было. Но самое важное понимать то… Мы очень привыкли разделять, что Америка капиталистическая, а СССР был коммунистическим, но если мы посмотрим и на последние 20 лет существования СССР, то, с чем пришли к власти Ленин, Троцкий и прочие, те идеи, которые воплощает администрация Байдена, – это и есть части одного идеологического направления. Сорос – это сегодняшний Парвус, который финансировал большевиков. Война с богом, которая была объявлена в конце XIX века. По сути, те, кто сегодня спонсирует эти ЛГБТ-движения, все, что сегодня направлено на вытеснение церкви из образования, на разрушение традиционной семьи, – это часто представители тех же семейств, кто финансировал большевиков в начале XX века.

Поэтому то, что сегодня Россия и Беларусь, надеюсь, в будущем и Украина, смогли вернуться к своей миссии в первую очередь христианской, но на самом деле и мусульманской, и иудейской, потому что в своей основе это все одни и те же ценности… Эта новая идеологическая платформа отражена, например, и в новой редакции Концепции внешней политики России. Я услышал аналогичные слова и в недавнем Послании Президента Республики Беларусь, что в государственной основе Беларуси и России лежит защита ценностей, свойственных традиционным религиям, противодействие псевдогуманистическим, неолиберальным идеологическим подходам. Очень важно именно так позиционировать.

Я считаю, что мы должны называть вещи своими именами. Та роль, которую сегодня играют церкви… Я немножко по Беларуси поездил и посмотрел: даже в маленьких поселках есть огромные католические костелы, есть религиозные места иудейской общины, есть прекрасная Соборная мечеть почти в центре Минска. В Беларуси царит духовный мир, потому что в основе традиционные ценности, которые сегодня противопоставлены новым марксистам – они идейные продолжатели Вальтера, Руссо. Тех, кого превозносили в советской школе, были безбожниками.

Надежда Сасс:

Отсюда вытекает не просто политическая позиция, а искренняя ненависть постмодернистской элиты все более постхристианского Запада к тому, что сегодня церковь для белорусского общества, для России… Не могу не подчеркнуть, что при президентстве Александра Лукашенко, при президентстве Владимира Путина страны вернули себе нравственный якорь общества. Я убеждена, что те неолиберальные элиты, которые сейчас главенствуют на Западе, всячески пытаются привнести раскол в общество.