Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19 созыва:

Я, к сожалению, живой свидетель падения религиозных устоев немецкого общества в таком масштабе, в котором я себе даже не мог представить. Содом и Гоморра – всегда грех этот существовал. Но когда начали заигрывать с этим грехом, когда начали под прикрытием защиты прав человека давать им финансы, трибуны. Да и законодательство ЕС построено так, что какую бы я заявку ни сделал на какой-то проект, если у меня в заявке нет гендерной главы, я не получу денег.

Так далеко отошли от бога истинного, что там их нет. Одна из причин – потому что нашу десятину собирает государство. И это государство назначает зарплату священникам. А кто платит, тот и музыку заказывает. У нас один священник восстал в Бремене, который сказал: так стоит в Библии, это не я так сказал, это слово божие сказало. Его судили, обливало грязью церковь, разрисовывали его дом, он не может там жить. Это серьезная война против веры и христианства. Она коснулась и нас, российских немцев. Нас все упрекают, что мы не хотим интегрироваться в местное сообщество.

Мы не хотим и не будем интегрироваться в то сообщество, которое празднует ту голубизну. Мы все еще верим в того бога, которого мне преподала мои бабушка и дедушка. Мы не хотим жить по законам Содома и Гоморры. Поэтому большое количество покинет Германию в ближайшие годы именно по этой причине. Не потому, что там хуже стало жить, мы жили всегда, здесь живем неплохо, но мы не этим терять своих детей, внуков. Поэтому мы будем искать себе место, где вера в истинного бога все еще жива. И Россия является для нас каким-то ковчегом сохранения, потому что на государственном уровне говорится о том, что мы носим в сердце. У нас же на государственном уровне говорится совершенно противоположное. Поэтому, думаю, цивилизационный выбор предопределен.

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