«Возможность принятия симметричных мер». Депутаты рассмотрели изменения в закон о СМИ

Новости Беларуси. Белорусское информационное пространство остается открытым для иностранных СМИ. Главное условие – соблюдать требования законодательства. Это подчеркнули сегодня в Овальном зале Палаты представителей, там рассмотрели изменения в закон о СМИ. Новеллы разработаны с учетом правоприменительной практики и норм обновленной Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ обеспечивает право граждан на получение полной и достоверной информации, защиту государственных и общественных интересов, национальной безопасности в области массовой информации. Законопроект определяет особенности работы новостных агрегаторов и правовой статус их владельцев, а также расширяет перечень оснований для аннулирования свидетельства о регистрации и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию. Поправки предусматривают защиту информационного поля и общественного мнения в период проведения электоральных кампаний, уточняют порядок деятельности иностранных массмедиа на территории Беларуси.

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Законом вводится возможность принятия симметричных мер противодействия в отношении недружественных стран, которые принимаются в отношении белорусских средств массовой информации, препятствуют распространению за рубежом и ухудшаются соответствующие условия для деятельности национальных средств массовой информации. По уведомлению Министерства иностранных дел предлагается, что Министерство информации будет принимать решения, симметричные аналогичным действиям недружественных стран в отношении средств массовой информации зарубежных, аккредитованных в Республике Беларусь.

Депутаты рассмотрели поправки в закон «О единой государственной системе регистрации и учета правонарушений». В частности корректировка коснулась сроков хранения в банке данных сведений о неисполненных административных взысканиях. В действующем законе это 10 лет.

Иван Мамайко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Предусмотрено законопроектом исключение из этой базы данных правонарушений, по которым вынесено постановление об отмене вступивших в законную силу постановления по административным правонарушениям, а также дополнение данной базы оправдательными приговорами. Что касается цифровизации общества, добавились субъекты, которые получат частичный доступ к этой базе данных о правонарушениях. Имеются в виду субъекты гражданского общества, которые наделены правом выдвижения кандидатов на Всебелорусское народное собрание.

Кроме того, депутаты ратифицировали ряд соглашений между Беларусью и Россией в области обращения с отработавшим ядерным топливом, а также по программе военно-технического сотрудничества до 2025 года.