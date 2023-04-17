Почему события в Киево-Печерской лавре – это больше, чем просто захват храмов? Эксперты о религиозной трагедии в Украине

Надежда Сасс, СТВ: Беларусь, в отличие от Украины, стала примером страны, где государство решительно защищало православие, защищает на данный момент и от поползновений других конфессий в разные исторические периоды, и от воинствующего сектантства, и от пропаганды безбожия в обертке современных либеральных ценностей. А Украине, к сожалению, колыбели православия на землях восточных славян, это не удалось. Отец Федор, какое объяснение этой трагедии украинского народа вы можете найти сегодня? Я украинка и с огромной болью наблюдаю за тем, что происходит у меня на Родине.

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Протоиерей Федор Повный:

Возможно, причина в том, что наши народы близкие, но разные по национальным чертам характера. Сегодня уже ни для кого не секрет, что Украина является спецпроектом западных сил против русского мира очень давно. «О, мои русины, через вас я надеюсь обратить в католицизм весь Восток!», – восклицал Папа Римский Климент VIII, утверждая Берестейскую унию, подготовленную католическим луцким епископом и православным луцким экзархом Константинопольского патриархата. А после Полоцкого собора 1839 года униаты в Украине продолжали свою деятельность, а в Беларуси нет. К большому сожалению, но это исторический факт, с тех пор униатство стало идейной религией украинского нацизма. Дмитро Донцов агитировал украинцев уходить из русской веры в униатство, Бандера был сыном униатского священника и в заключении регулярно причащался. Епископ Андрей Шептицкий посылал капелланов в ОУН и УПА и хвалебно приветствовал Гитлера.

Протоиерей Федор Повный:

После войны униатская церковь была логично запрещена, но при Хрущеве бандеровцам разрешили вернуться, а в феврале 1990 года, после встречи Михаила Горбачева и Папы Иоанна II, был снят запрет на создание католических и униатских общин. И уже первый насильственный переход в УГКЦ был осуществлен в отношении Преображенского собора во Львове 29 октября 1989 года. В 1990 году Украинской православной церкви были даны широчайшие полномочия автономной церкви. Тогда как Белорусская православная церковь оставалась и остается экзархатом Русской православной церкви. Сегодня мы можем обвинять духовенство и народ Украины во всем, чем угодно – соглашательстве, конформизме, попустительстве. Но борьба за его умы ведется уже, как видите, много не лет, а веков. А когда ложь поступает регулярно и на протяжении многих лет, она воспринимается правдой. Мы сами едва не попали на удочку в 2020 году. И будь у нас другой лидер, неизвестно, что было бы со страной и с нами. Благодаря нашим лидерам Господь и нас хранит от разрушений.

Надежда Сасс:

Происходящее сегодня в Киево-Печерской лавре – это больше, чем захват храмов. Это духовное рейдерство, цель которого – полная ликвидация православия.

Конфликт между киевским режимом и Украинской православной церковью Московского патриархата начался еще в 2014 году. В стремлении уничтожить все русское украинская власть замахнулась даже на святое. Духовные скрепы славянства и православия подверглись уничтожению и гонениям. Однако настоящий террор в отношении христианства начался в прошлом году. В декабре 2022-го президент Украины Владимир Зеленский сделал невообразимое по довоенным меркам заявление: деятельность второй по числу прихожан церкви в стране – Украинской православной церкви – может быть запрещена. Такое решение политик объяснил аффилиацией ее руководства с Московской патриархией – «центром российского влияния» за рубежом. А против всех священников, которые были уличены в сотрудничестве со своими духовными братьями в России, пообещали ввести санкции.

Владимир Зеленский, президент Украины:

Мы обеспечим для нашего государства всю полноту независимости. Обеспечим, в частности, духовную независимость. Всем органам, занимающимся обеспечением национальной безопасности, поручили активизировать меры по выявлению и противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в религиозной среде Украины. А Государственная служба по этнической политике и свободе совести проведет экспертизу устава Украинской православной церкви в части ее взаимоотношений с Московским патриархатом.

После начала специальной военной операции началась вторая волна. Украинские националисты все чаще нападали на храмы, а правительство никак не защитило святые места. Наоборот, местные власти различного уровня стали издавать распоряжения о запрете деятельности УПЦ на своей территории. При этом православные храмы должны были перейти к православной церкви Украины, которая якобы никак не связана с Россией. Всего с марта 2022 года по февраль 2023-го было принято 81 решение о запрете деятельности религиозных организаций УПЦ. Советы Львовской, Кировоградской, Черновицкой и Ровенской областей и вовсе призвали Верховную раду запретить УПЦ на территории всей страны.

Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента страны:

УПЦ не хочет диалога, а хочет оставаться элементом российского влияния на украинскую государственность. То, что происходит сейчас вокруг УПЦ, позволит этот гнойник хирургически ликвидировать. Мы дойдем до правильного финала. УПЦ будет терять все возможности влиять на внутренний мир Украины и будет постепенно уезжать в российские города и там чем-нибудь заниматься. А на Украине будет ПЦУ.

Настоящей трагедией для верующих в Украине стала принудительная фактическая ликвидация главной православной святыня страны – Киево-Печерской лавры. А всем ее монахам украинские правоохранительные органы начали массово вручать повестки на допрос по 179 статье – незаконное содержание, осквернение или уничтожение религиозных святынь. А наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и вовсе обвинили в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России.

Авель, монах Киево-Печерской лавры:

Мы столетиями относимся к церкви, которая имеет своим началом патриарха. По этой причине делать из нас каких-то иноагентов. Я даже не знаю, как они формулируют, кто мы для них, – врагов. Это, конечно, не так. Это неправда. Это наш народ, это наша земля и это наша лавра.

На мольбы монахов киевский режим никак не отреагировал. Собственно, как и Запад. Видимо, в Брюсселе не знают о происходящем или предпочитают не знать. Не заступился даже Папа Римский Франциск. Он лишь попросил «уважать религиозные места». Прислушается ли к этому киевский режим, вопрос риторический.

Надежда Сасс:

Морально тяжело говорить о том мракобесии, которое сегодня происходит в Украине. Олег, думаю вы помните. При разных президентах Украинская православная церковь сталкивалась с подобным. Еще при президенте Ющенко – он воспринимал ее как конкурента. Петр Порошенко смешал религию и политику, пытаясь обеспечить себе переизбрание на второй тур. А Зеленский не просто стал последователем Порошенко, а, скорее, даже превзошел его, выполняя указания Запада. На ваш взгляд, как удалось зайти так далеко?

Олег Волошин, украинский политик, кандидат политических наук:

Очень важно понимать, что происходит, почему атака идет именно на Лавру как на оплот, основу, источник духовности не только для украинцев, но и для белорусов, русских и очень многих других народов. Идет атака часто руками верующих, самое поразительное. Отец Федор говорил горькую правду, и я не могу ни о чем с ним поспорить. Он правда рассказал историю, эволюцию этой проблемы. Но по сравнению с тем, что мы имеем сегодня, в сегодняшних условиях… Я до недавнего времени в Верховной раде Украины был сопредседателем межфракционного объединения «Ценности. Достоинство. Семья», где были представители и Западной, и Восточной Украины, абсолютно всех фракций. Многие из них униаты, римо-католики. И совместно нам удавалось не допускать протаскивания через Верховную раду ратификации Стамбульской конвенции с гендером, легализацию однополых браков, был законопроект, что священники не имеют права заходить в рясе в церковь, школы, дошкольные учреждения. Даже до такого докатились. Совместно мы это отбивали.

Олег Волошин:

Когда начались известные драматические события 24 февраля, они сумели одних христиан использовать против других. Естественно, атака идет на Украинскую православную церковь как на самую сильную, истинную каноническую церковь, в которой максимальное количество верующих и прихожан. А вместо нее ставится симулятор. Созданная в чиновничьих кабинетах так называемая православная церковь Украины, которой сегодня сделан бренд патриотической, а на самом деле это просто департамент при правительстве. Сегодня в Верховной раде уже лежит и в ближайшее время будет принят закон о легализации однополых браков. Я уверен, что ПЦУ эта пресловутая (даже церковью ее не хочется называть) их еще начнет благословлять, как сегодня делают некоторые церкви на Западе. Вот в чем смысл. Сегодня то, что происходит в Украине, – действительно страшно. Они взяли западных украинцев, которые более верующие, чем выходцы с юга и востока. Они действительно в церковь ходят по воскресеньям, читают Библию. Они более воцерковленные, но им вбили в голову, що це московська церква погана, а буде гарна ваша. А в результате получается, что молодежь смотрит на это все и вообще не ходит ни в какую церковь.

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