Губернатор Нижегородской области на ТИБО: видим, насколько мощно развивается IT-сфера в Беларуси

Новости Беларуси. Передовые разработки и масштабный диалог о перспективах эффективного использования новейших IT-трендов в экономике. Крупнейший международный форум по информационно-коммуникационным технологиям стартовал в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в 29-й раз он стал местом встречи для разработчиков, экспертов и инвесторов. Всего свыше 250 участников презентуют свои продукты. Технологические инновации, представленные на форуме, позволят ускорить развитие экономики и повысить качество жизни. В экспозиции выставки отражено и международное сотрудничество в цифровой сфере. Здесь свои новейшие достижения представляют крупные компании из Китая и России. IT-кооперация с нашими стратегическими партнерами в нынешних условиях становится локомотивом импортозамещения.

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области России:

Взаимодействие с Республикой Беларусь для нас абсолютно принципиально, потому что, по сути, мы в некоторой степени воспользовались опытом Республики Беларусь, создавая распределенный научно-технологический центр с особыми налоговыми режимами и преференциями, которых в других регионах страны нет, такой аналог Парка высоких технологий. В Беларуси это дало свои плоды. Мы видим, насколько мощно развивалась и развивается до сих пор IT-сфера.