В Минобразования прокомментировали новации вступительной кампании. В этом году она будет непростой

Новости Беларуси. За подготовкой и проведением вступительной кампании 2023-го будет следить государственная комиссия. Соответствующий Указ подписал накануне глава государства. Это позволит защитить законные права абитуриентов и вовремя отреагировать в случае необходимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поступающих ждут и другие важные новшества. Так, в этом году можно будет сдать два централизованных экзамена и только одно ЦТ. При поступлении учтут также средний балл аттестата. Такая мера должна повысить качество отбора желающих поступить в вузы. Кроме того, увеличат количество целевых мест и значительно расширят список специальностей, на которые могут поступать обладатели золотых и серебряных медалей.

Александр Баханович, первый заместитель министра образования Беларуси:

Эти новации направлены на то, чтобы создать именно равные, эффективные и объективные условия для оценивая тех знаний, которые получили наши выпускники школ. Чтобы они именно целенаправленно шли на те специальности и связывали свою судьбу с ней, со своей профессиональной работой и выстраивали свою жизненную и профессиональную траекторию исходя из тех знаний, которые они получат на той или иной специальности.