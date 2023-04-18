«Есть совершенно разные каналы». Куда лучше обратиться с проблемой, чтобы тебя услышали?
Весенняя генеральная уборка. Минск преображается после затяжной зимы, чтобы майские праздники наша столица встретила красивой и обновленной. В программе «Большой город» на СТВ рассказали, что делают коммунальные службы, озеленители и каждый минчанин для красоты и чистоты нашего города.
Екатерина Забенько, СТВ:
Куда все-таки обращаться людям? Что быстрее сработает: КОТОСы, ЖЭО, ЖРЭС, администрация района, 115.бел – кто быстрее поможет?
Юрий Смольский, председатель КОТОС № 129 Минска:
Тут хоть немного и пересекаются виды деятельности, но если вопросы касаются негорящей лампочки или какой-то уборки подъезда, двора, то лучше обращаться в 115.бел или в Viber-чаты ЖКХ, которые созданы, и это оперативно будет решаться. Но есть вопросы, которые требуют решений по дополнительному финансированию. В таких случаях проще обратиться в КОТОС. Это при условии, что жильцы сами готовы поучаствовать, приложить свои силы, совместными усилиями решить какой-то вопрос.
Екатерина Забенько:
Как сегодня наиболее эффективно работает обратная связь с населением? Что посоветуете людям?
Дмитрий Липницкий, заместитель главы администрации Октябрьского района:
У нас в районе, как и в целом в городе, налажено несколько каналов связи с общественностью. Это служба 115. Через короткий номер, есть сайт службы, есть диспетчерские службы в самих ЖЭО, где человек звонит напрямую, давая заявку на уборку либо на какую-то бытовую услугу. Есть совершенно разные каналы под разных людей. Кому-то удобнее написать в смартфон, кому-то удобнее позвонить по телефону. Мы ориентированы на все слои нашего населения.
Екатерина Забенько:
Кто больше несет ответственность за тот же двор: жильцы, КОТОСы, администрация района? Если хочется немножко обновить дворовое оборудование, к кому обращаться?
Дмитрий Липницкий:
Первый вариант – это за бюджетные средства, когда замена идет планово, то есть вместо вышедшего из строя покупается новое и устанавливается. Жители у нас довольно часто, особенно жилые дома, которые были недавно построены, обращаются к нам, чтобы выполнить эти работы за свои средства. Мы проводим опрос жителей, которые согласятся выполнить эти работы, считаем смету, выставляем их в жировку на несколько месяцев и за их средства устанавливаем это оборудование.
Екатерина Забенько:
Часто минчане интересуются, как можно посадить дерево во дворе (там, где хочется) вне рамок каких-либо акций, как, например, «Зеленый двор вместе». Насколько это возможно, доступно? Можно ли обращаться к вам за саженцами?
Дмитрий Липницкий:
Это возможно, это доступно. Только то место, которое выбрали жители, мы должны согласовать. Там не должны проходить никакие сети, потому что на сетях деревья сажать нельзя. Касаемо посадочного материала, конечно, можно обратиться в ЖЭО либо в осенний, либо в весенний периоды – в рамках посадки, когда это можно делать. И ЖЭС предоставит посадочный материал.
Екатерина Забенько:
А в «Зеленстрой» обращаются с такими вопросами: хотим посадить дерево в городе? Как вы на такие просьбы реагируете?
Екатерина Короткина, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:
Положительно. Много людей обращается. Как правило, смотря где. В основном это даже не жители, а какие-то организации. Пожелания мы рассматриваем, предлагаем свои варианты, и люди приходят. В благоприятный период высаживаем со специалистами «Зеленстроя», потому что это технология: определенного размера яма, замена определенного грунта, установка кольев, посадка – это все технология. Поэтому обращаются – помогаем, высаживаем, озеленяем.
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