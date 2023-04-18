«Есть совершенно разные каналы». Куда лучше обратиться с проблемой, чтобы тебя услышали?

Весенняя генеральная уборка. Минск преображается после затяжной зимы, чтобы майские праздники наша столица встретила красивой и обновленной. В программе «Большой город» на СТВ рассказали, что делают коммунальные службы, озеленители и каждый минчанин для красоты и чистоты нашего города. Екатерина Забенько, СТВ:

Куда все-таки обращаться людям? Что быстрее сработает: КОТОСы, ЖЭО, ЖРЭС, администрация района, 115.бел – кто быстрее поможет?

Юрий Смольский, председатель КОТОС № 129 Минска:

Тут хоть немного и пересекаются виды деятельности, но если вопросы касаются негорящей лампочки или какой-то уборки подъезда, двора, то лучше обращаться в 115.бел или в Viber-чаты ЖКХ, которые созданы, и это оперативно будет решаться. Но есть вопросы, которые требуют решений по дополнительному финансированию. В таких случаях проще обратиться в КОТОС. Это при условии, что жильцы сами готовы поучаствовать, приложить свои силы, совместными усилиями решить какой-то вопрос. Екатерина Забенько:

Как сегодня наиболее эффективно работает обратная связь с населением? Что посоветуете людям?

Дмитрий Липницкий, заместитель главы администрации Октябрьского района:

У нас в районе, как и в целом в городе, налажено несколько каналов связи с общественностью. Это служба 115. Через короткий номер, есть сайт службы, есть диспетчерские службы в самих ЖЭО, где человек звонит напрямую, давая заявку на уборку либо на какую-то бытовую услугу. Есть совершенно разные каналы под разных людей. Кому-то удобнее написать в смартфон, кому-то удобнее позвонить по телефону. Мы ориентированы на все слои нашего населения. Екатерина Забенько:

Кто больше несет ответственность за тот же двор: жильцы, КОТОСы, администрация района? Если хочется немножко обновить дворовое оборудование, к кому обращаться? Дмитрий Липницкий:

Первый вариант – это за бюджетные средства, когда замена идет планово, то есть вместо вышедшего из строя покупается новое и устанавливается. Жители у нас довольно часто, особенно жилые дома, которые были недавно построены, обращаются к нам, чтобы выполнить эти работы за свои средства. Мы проводим опрос жителей, которые согласятся выполнить эти работы, считаем смету, выставляем их в жировку на несколько месяцев и за их средства устанавливаем это оборудование.