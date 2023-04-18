Юрий Смольский: «КОТОС принимает участие в защите детей, которые попадают в социально опасное положение»
Весенняя генеральная уборка. Минск преображается после затяжной зимы, чтобы майские праздники наша столица встретила красивой и обновленной. В программе «Большой город» на СТВ рассказали, что делают коммунальные службы, озеленители и каждый минчанин для красоты и чистоты нашего города.
Екатерина Забенько, СТВ:
КОТОСы – это энтузиасты от народа. Они тоже занимаются озеленением, причем собственными силами. Не просто высаживают деревья и кусты, а часто разбивают целые цветники. Ваш КОТОС считается одним из самых активных в городе. Как вы объединяете в свои ряды единомышленников: люди сами к вами приходят, вы их приглашаете? Что дает тем, кто активно участвует в жизни своего двора, улицы, района?
Юрий Смольский, председатель КОТОС № 129 Минска:
Стимулом может служить только желание жить в красивом городе, дворе.
Екатерина Забенько:
Это в основном пожилые люди, которым нечем заняться, или есть молодежь?
Юрий Смольский:
Есть люди разных возрастных категорий, необязательно это старшее поколение. Все те, кто любят свой город, свой район, хотят жить в красоте.
Екатерина Забенько:
Насколько КОТОСы расширили сферу своего влияния? Я так понимаю, что сегодня это не только сфера ЖКХ и благоустройства. Вы уже можете намного больше.
Юрий Смольский:
Изначально для КОТОСов благоустройство не было основной целью.
Екатерина Забенько:
А какая основная цель КОТОСа?
Юрий Смольский:
Помощь населению. Возможно, являться посредником либо представителем жильцов. КОТОСы работают с семьями, которое находятся в социально опасном положении. Это профилактические мероприятия: участвуют в комиссиях по профилактике, посещают семьи.
Екатерина Забенько:
То есть это и социальная работа?
Юрий Смольский:
У нас же многое зависит от нашего будущего поколения. КОТОС принимает участие в защите детей, которые попадают в социально опасное положение.
Екатерина Забенько:
Это очень важная работа, потому что на территории своего района намного проще увидеть отношения родителей с детьми, поведение детей, если их недосматривают взрослые. Много таких примеров?
Юрий Смольский:
КОТОСы тесно сотрудничают с социальными работниками, с участковыми инспекторами, с инспекторами по делам несовершеннолетних.
Екатерина Забенько:
Результат у этой работы есть?
Юрий Смольский:
Конечно, есть. Такие семьи становятся на учет. Ведутся профилактические мероприятия. Да, есть нехорошие моменты, когда приходится принимать решения по изъятию детей из семьи. Дается какой-то испытательный срок родителям. Многие становятся на путь исправления.
Екатерина Забенько:
Не знала я о таком ответвлении вашей деятельности. А деньги у вас есть и на что вы их тратите?
Юрий Смольский:
Так как это общественная организация, своих денег нет, но КОТОСы периодически организовывают смотр-конкурсы «Лучшая клумба», «Лучший подъезд». Естественно, по результатам конкурса выделяются какие-то премии и награждаются победители.
Как озеленяется столица и какие новшества в ландшафте будут в этом году? Поговорили с работником «Минскзеленстроя». Подробнее здесь.