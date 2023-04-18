Юрий Смольский: «КОТОС принимает участие в защите детей, которые попадают в социально опасное положение»

Весенняя генеральная уборка. Минск преображается после затяжной зимы, чтобы майские праздники наша столица встретила красивой и обновленной. В программе «Большой город» на СТВ рассказали, что делают коммунальные службы, озеленители и каждый минчанин для красоты и чистоты нашего города. Екатерина Забенько, СТВ:

КОТОСы – это энтузиасты от народа. Они тоже занимаются озеленением, причем собственными силами. Не просто высаживают деревья и кусты, а часто разбивают целые цветники. Ваш КОТОС считается одним из самых активных в городе. Как вы объединяете в свои ряды единомышленников: люди сами к вами приходят, вы их приглашаете? Что дает тем, кто активно участвует в жизни своего двора, улицы, района?

Юрий Смольский, председатель КОТОС № 129 Минска:

Стимулом может служить только желание жить в красивом городе, дворе. Екатерина Забенько:

Это в основном пожилые люди, которым нечем заняться, или есть молодежь? Юрий Смольский:

Есть люди разных возрастных категорий, необязательно это старшее поколение. Все те, кто любят свой город, свой район, хотят жить в красоте. Екатерина Забенько:

Насколько КОТОСы расширили сферу своего влияния? Я так понимаю, что сегодня это не только сфера ЖКХ и благоустройства. Вы уже можете намного больше. Юрий Смольский:

Изначально для КОТОСов благоустройство не было основной целью.

Екатерина Забенько:

А какая основная цель КОТОСа? Юрий Смольский:

Помощь населению. Возможно, являться посредником либо представителем жильцов. КОТОСы работают с семьями, которое находятся в социально опасном положении. Это профилактические мероприятия: участвуют в комиссиях по профилактике, посещают семьи. Екатерина Забенько:

То есть это и социальная работа? Юрий Смольский:

У нас же многое зависит от нашего будущего поколения. КОТОС принимает участие в защите детей, которые попадают в социально опасное положение. Екатерина Забенько:

Это очень важная работа, потому что на территории своего района намного проще увидеть отношения родителей с детьми, поведение детей, если их недосматривают взрослые. Много таких примеров?

Юрий Смольский:

КОТОСы тесно сотрудничают с социальными работниками, с участковыми инспекторами, с инспекторами по делам несовершеннолетних. Екатерина Забенько:

Результат у этой работы есть? Юрий Смольский:

Конечно, есть. Такие семьи становятся на учет. Ведутся профилактические мероприятия. Да, есть нехорошие моменты, когда приходится принимать решения по изъятию детей из семьи. Дается какой-то испытательный срок родителям. Многие становятся на путь исправления. Екатерина Забенько:

Не знала я о таком ответвлении вашей деятельности. А деньги у вас есть и на что вы их тратите?