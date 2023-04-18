Как озеленяется столица и какие новшества в ландшафте будут в этом году? Поговорили с работником «Минскзеленстроя»

Весенняя генеральная уборка. Минск преображается после затяжной зимы, чтобы майские праздники наша столица встретила красивой и обновленной. В программе «Большой город» на СТВ рассказали, что делают коммунальные службы, озеленители и каждый минчанин для красоты и чистоты нашего города. Екатерина Забенько, СТВ:

Минчане всегда с огромным удовольствием участвуют в различных инициативах, пример тому – акция «Зеленый двор вместе». Сколько обычно высаживается самими минчанами деревьев и сколько ежегодно поступает заявок?

Дмитрий Липницкий, заместитель главы администрации Октябрьского района:

В год поступает примерно 60-70 заявок от населения. Они разбиваются на два этапа: весенние посадки и осенние посадки. Посадочный материал ЖЭС всегда предоставит, инвентарь. Если кто-то захочет посвятить этому день, мы предоставим такую возможность. Екатерина Забенько:

Что касается озеленения Минска. Как выбираются эти территории, кто решает, где появится цветник, где будет посажено дерево?

Екатерина Короткина, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

В каждом «Зеленстрое» административного района имеются ландшафтные дизайнеры, создается альбом цветочного оформления Минска. Такой же альбом по озеленению древесно-кустарниковыми насаждениями разрабатывается. Эти альбомы пересматриваются администрациями районов, утверждаются. И уже на основании этих альбомов мы в следующем году начинаем посадки. Это касается тех улиц, где, скажем так, повыпадали деревья, кустарники. Сначала мы восстанавливаем такие зеленые насаждения. Екатерина Забенько:

То есть какой-то анализ предварительно наверняка проводится. Нужно посмотреть, где не хватает, где, может быть, уже перебор. Екатерина Короткина:

Да. В первую очередь высаживаются такие деревья в места отпадов, а в последующем реализовываются наши альбомы. Еще подземные коммуникации. Предварительно мы вызываем соответствующие службы, просматриваем, есть ли на этой территории подземные коммуникации. Если нет, мы высаживаем деревья и кустарники. Если это густая сетка коммуникации, то мы пересматриваем, отказываемся от зеленых насаждений и создаем цветники. Екатерина Забенько:

Сколько еще нужно посадить в нашем городе, чтобы он поддержал статус зеленой столицы? Хватает ли этих территорий, есть ли куда развиваться озеленителям? Екатерина Короткина:

Есть куда развиваться в плане зеленого оформления города. Уровень озелененности в 43 % никто не отменял, поэтому этот уровень мы выдерживаем. 43 % – это минимум. Мы его выдерживаем, поддерживаем, поэтому развиваться, конечно, есть куда. Екатерина Забенько:

У нас в этом году более 10 тысяч деревьев и более 35 тысяч кустов… Екатерина Короткина:

Это весенний период посадки. А в течение года мы планируем высадить более 20 тысяч деревьев и более 200 тысяч кустарников.

Екатерина Забенько:

Столичный ландшафт в этом году украсят 15 тысяч роз. Это дорогое удовольствие для города? Екатерина Короткина:

Те розы, которые мы закупаем (поставщик – Минский парниково-тепличный комбинат) недорогие, стоят в районе 7 рублей. Минимум 15 тысяч роз мы высадим. Конечно, эта цифра будет немножко больше, но мы пока ставим планку в 15 тысяч. Екатерина Забенько:

Почему королевская пышность – это впервые за определенное количество времени? Почему мы раньше не прибегали к этому украшению города? Екатерина Короткина:

С этого года мы начинаем высаживать масштабные розарии, потому что роза – это кустарник, который цветет, у него красивые соцветия, которые держатся вплоть до самых заморозков. Поэтому будем стараться ухаживать, укрывать. Екатерина Забенько:

То есть это не просто красиво, но еще и практично? Екатерина Короткина:

Практично, но они требуют ухода и укрытия. Екатерина Забенько:

Но в городском масштабе за семь рублей одна роза – это недешевое удовольствие. С проблемами вандализма мы сталкиваемся еще? Екатерина Короткина:

К сожалению, да. Проблемы вандализма никуда не делись. Есть случаи и кражи. Это полное выкапывание интересных и эксклюзивных экземпляров. Это и случаи порчи имущества: гортензии ломают, розы ломают. Екатерина Забенько:

Сейчас же привлекают за это к ответственности?

Екатерина Короткина:

Конечно. Обращаемся в милицию, пишем заявление. Екатерина Забенько:

Какие деревья и растения лучше всего (с эстетической и практической точек зрения) приживаются в городской среде? Может быть, есть деревья и кустарники, которые мы никогда не будем высаживать в центре города? Екатерина Короткина:

Что касается приживаемости, вдоль улично-дорожной сети лучше всего себя зарекомендовал ясень обыкновенный и ель колючая. Те экземпляры, которые более интересные, декоративные, красиво цветущие, например, гортензия, чубушник и так далее – их мы высаживаем в парках и скверах – там, где меньше антропогенной нагрузки, загазованности. Что касается тех деревьев, которые нежелательно высаживать. Как правило, их массово и нет. Можно сказать, что тополь. Но есть женские и мужеские особи. Мужскую особь лучше всего высаживать, потому что он не плодоносит, не приносит какого-то дискомфорта. Екатерина Забенько:

Тополиный пух не всем комфортен, он иногда вызывает аллергию – только из-за этого. Екатерина Короткина:

Да, он, к сожалению, вызывает аллергическую реакцию. Это проблема коммунальщиков – собрать очень много мусора, соцветия. Если так разобраться, красиво цветущие кустарники тоже могут вызывать какую-то аллергию. От этого никуда не деться. Екатерина Забенько:

Минчанам очень нравится фигурная стрижка деревьев. Насколько я знаю, это называется топиарным искусством, когда интересную форму крона деревьев приобретает. Насколько это распространено у нас в городе или это только точечные примеры?