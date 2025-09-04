Новости по тегу #Дмитрий Липницкий

Сейчас специалисты занимаются оборудованием пешеходных связей: часть из них восстанавливается, другая – создается с нуля. Особое внимание озеленению: здесь высадят уникальную Аллею ЖКХ.
Микрорайон Сокол. За последние годы здесь появились десятки новых домов, а население составляет уже 9 тысяч человек. Живет около 350 многодетных семей. Для них жилье, социалка и зоны отдыха.
В планах и внедрение новаций. В одном из домов хотят обустроить бесключевой доступ в подъезд. Так с помощью специального приложения на телефоне можно будет открыть дверь и вызвать лифт.
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