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Новости по тегу #Дмитрий Липницкий

В Минске появится уникальный сквер с игровым комплексом и музыкальным уголком
04 сентября 2025 17:43

В Минске появится уникальный сквер с игровым комплексом и музыкальным уголком

В микрорайоне Сокол завершается строительство квартала №5
06 июня 2025 18:43

В микрорайоне Сокол завершается строительство квартала №5

Год благоустройства – в Октябрьском районе появятся две новые зоны отдыха
04 февраля 2025 17:41

Год благоустройства – в Октябрьском районе появятся две новые зоны отдыха

«Есть совершенно разные каналы». Куда лучше обратиться с проблемой, чтобы тебя услышали?
18 апреля 2023 17:50

«Есть совершенно разные каналы». Куда лучше обратиться с проблемой, чтобы тебя услышали?

Лежаки, специальные места для купания и тропа безопасности. Где минчанам можно будет отдохнуть летом?
18 апреля 2023 17:15

Лежаки, специальные места для купания и тропа безопасности. Где минчанам можно будет отдохнуть летом?

«Девушки будут работать граблями». Что ожидать от республиканского субботника?
18 апреля 2023 16:35

«Девушки будут работать граблями». Что ожидать от республиканского субботника?

Мурал с васильками и колосьями открыли в Минске. Где его можно увидеть?
01 июля 2022 14:08

Мурал с васильками и колосьями открыли в Минске. Где его можно увидеть?