«Есть санаторий в Бобруйске имени Владимира Ильича Ленина». Существует ли в Беларуси ностальгический туризм?

Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».
Алексей Желенков, заместитель начальника отдела госзакупок и методологической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Один раз съездил в санаторий «Спутник», даже не по социальной путевке. Мне очень понравилось, хоть это было зимой.
Кирилл Казаков, СТВ:
В санатории зимой ездить и надо, мне кажется.
Алексей Желенков:
Зимой санаторий – очень хорошо, когда есть снег. На Нарочи есть чем подышать, как говорится, там прекрасный воздух. Что касается бренда нашего. Национальный туристический бренд наш – это последняя Советская республика, на самом деле.
Кирилл Казаков:
Это хороший бренд. Согласен с вами.
Алексей Желенков:
И это хорошо, и, может быть, плохо. Тем людям, которые постарше, это, может быть, и хорошо, в том числе у нас есть санаторий в Бобруйске имени Владимира Ильича Ленина. И это самый любимый санаторий граждан Израиля, которые туда уехали от нас. Они постоянно до 2020 года ездили в этот санаторий, потому что они вернулись.
Кирилл Казаков:
Это ностальгический туризм. Он тоже популярен в мире.
Алексей Желенков:
Да. То же самое с теми, кто из Германии. Что касается молодежи, моего возраста люди распробовали санаторий «Плисса», но там дико дорого.
Кирилл Казаков:
Мы об этом и говорим.
Наталья Мельниченко, владелица агроусадьбы, член правления кооператива «Велесов путь»:
Но зато комфортно. Там Турция.
Кирилл Казаков:
В Турции дешевле, только еще и море есть.
Алексей Желенков:
В Турции дешевле. В «Плиссе» сегодня 290 рублей за сутки. Это довольно дорого.
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