«Есть санаторий в Бобруйске имени Владимира Ильича Ленина». Существует ли в Беларуси ностальгический туризм?

Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».

Алексей Желенков, заместитель начальника отдела госзакупок и методологической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Один раз съездил в санаторий «Спутник», даже не по социальной путевке. Мне очень понравилось, хоть это было зимой. Кирилл Казаков, СТВ:

В санатории зимой ездить и надо, мне кажется. Алексей Желенков:

Зимой санаторий – очень хорошо, когда есть снег. На Нарочи есть чем подышать, как говорится, там прекрасный воздух. Что касается бренда нашего. Национальный туристический бренд наш – это последняя Советская республика, на самом деле.