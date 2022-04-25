«Надо дать ему релакс, СПА-отдых какой-то». Чего хочет белорусский турист?

Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Чтобы привлечь молодых людей в санаторий. Вернусь к опыту России. Я почитал статистику перед программой о том, что за последний месяц бронирование гостиниц на лето в российских городах выросло практически в два раза. Я понимаю, что связано это с тем, что сложная ситуация, что Россия находится под санкциями, но люди начали распробовать Казань, Великий Новгород, Ростов-на-Дону. Это не только Сочи. И плюс ко всему эти кобрендинговые программы с карточкой «Мир», которая дает бонусы на карту обратно именно в туристических местах. У нас есть такие штуки? Может, банки какие-то выходят, чтобы поддержать наши санатории? Потому что «Плисса» – это хорошо, но это один санаторий. «Радон» – тоже хорошо, но это один санаторий. «Ружанский» – это хорошо, но это тоже не вся Беларусь.

Алексей Желенков, заместитель начальника отдела госзакупок и методологической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

У нас по всей Беларуси санатории есть, достаточно объектов. Кирилл Казаков:

Я поэтому и говорю, что их бы поддержать, какая-то скоординированная программа, чтобы, например, белорусу отдыхать в Беларуси было выгодно и интересно финансово. Алена Сырова, СТВ:

Это даже психологический такой момент: много-немного, но сэкономил. Алексей Желенков:

Дело в том, что наши санаторно-курортные организации, и оздоровительные в том числе, они все находятся под налоговыми льготами. Кирилл Казаков:

У нас и агроусадьбы под налоговыми льготами.

Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»:

Их скоро уже не будет. Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:

Нам надо кэшбэк определенный, у России все-таки перенять. Кирилл Казаков:

Был бы этот кэшбэк, потому что все прекрасно понимают: если Турция закрылась, например, для России, если Турция для нас далека, мы в Европу только через Стамбул можем сейчас прилететь, и с пересадками до 11 часов перелета до Египта, раньше до Бали столько было лететь, то получается, что в Беларуси действительно выгодно остаться. Но мы говорим о том, что проблемы позволяют нам здесь отдыхать, а если бы плюшки какие-то были. Владимир Карпечкин:

Здесь надо мониторить ситуацию, потому что санаторий имеет гибкое сезонное ценообразование, то есть при желании в первом квартале можно в разы отдохнуть дешевле, чем летом. А мы у себя на предприятии реализовали концепцию «Лето в «Ружанском» не заканчивается даже зимой», то есть мы как круглогодичный курорт идем. Кирилл Казаков:

Практически все санатории так и работают, я понимаю прекрасно.

Наталья Мельниченко, владелица агроусадьбы, член правления кооператива «Велесов путь»:

Маркетинговые вещи, которые делают в санатории, зависят от санатория. Это могут делать, санатории стали гораздо лучше. Для всех это выгодней: и для агроусадеб, для санаториев, – когда мы все будем динамично развиваться. Мы все должны быть вместе. Только так мы можем привлечь внутреннего и российского туриста. Кирилл Казаков:

Я понимаю, что Беларусь – не такая большая страна, но посмотреть здесь есть что. Но у нас получается, что из-за чего-то, из-за проблем белорусы путешествуют по Беларуси, а не потому что хочется. От безысходности. Наталья Мельниченко:

Уже это стереотип. Уже где-то полтора года это неактуально. Кирилл Казаков:

Были бы рады, если бы мы оказались неправы. Алена Сырова:

Получается, наша фишка и наш бренд – это наша природа? Валерия Клицунова:

Да. Когда я говорю об агроэкотуризме, я имею в виду и природу.