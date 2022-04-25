«Надо дать ему релакс, СПА-отдых какой-то». Чего хочет белорусский турист?
Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Чтобы привлечь молодых людей в санаторий. Вернусь к опыту России. Я почитал статистику перед программой о том, что за последний месяц бронирование гостиниц на лето в российских городах выросло практически в два раза. Я понимаю, что связано это с тем, что сложная ситуация, что Россия находится под санкциями, но люди начали распробовать Казань, Великий Новгород, Ростов-на-Дону. Это не только Сочи. И плюс ко всему эти кобрендинговые программы с карточкой «Мир», которая дает бонусы на карту обратно именно в туристических местах. У нас есть такие штуки? Может, банки какие-то выходят, чтобы поддержать наши санатории? Потому что «Плисса» – это хорошо, но это один санаторий. «Радон» – тоже хорошо, но это один санаторий. «Ружанский» – это хорошо, но это тоже не вся Беларусь.
Алексей Желенков, заместитель начальника отдела госзакупок и методологической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
У нас по всей Беларуси санатории есть, достаточно объектов.
Кирилл Казаков:
Я поэтому и говорю, что их бы поддержать, какая-то скоординированная программа, чтобы, например, белорусу отдыхать в Беларуси было выгодно и интересно финансово.
Алена Сырова, СТВ:
Это даже психологический такой момент: много-немного, но сэкономил.
Алексей Желенков:
Дело в том, что наши санаторно-курортные организации, и оздоровительные в том числе, они все находятся под налоговыми льготами.
Кирилл Казаков:
У нас и агроусадьбы под налоговыми льготами.
Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»:
Их скоро уже не будет.
Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:
Нам надо кэшбэк определенный, у России все-таки перенять.
Кирилл Казаков:
Был бы этот кэшбэк, потому что все прекрасно понимают: если Турция закрылась, например, для России, если Турция для нас далека, мы в Европу только через Стамбул можем сейчас прилететь, и с пересадками до 11 часов перелета до Египта, раньше до Бали столько было лететь, то получается, что в Беларуси действительно выгодно остаться. Но мы говорим о том, что проблемы позволяют нам здесь отдыхать, а если бы плюшки какие-то были.
Владимир Карпечкин:
Здесь надо мониторить ситуацию, потому что санаторий имеет гибкое сезонное ценообразование, то есть при желании в первом квартале можно в разы отдохнуть дешевле, чем летом. А мы у себя на предприятии реализовали концепцию «Лето в «Ружанском» не заканчивается даже зимой», то есть мы как круглогодичный курорт идем.
Кирилл Казаков:
Практически все санатории так и работают, я понимаю прекрасно.
Наталья Мельниченко, владелица агроусадьбы, член правления кооператива «Велесов путь»:
Маркетинговые вещи, которые делают в санатории, зависят от санатория. Это могут делать, санатории стали гораздо лучше. Для всех это выгодней: и для агроусадеб, для санаториев, – когда мы все будем динамично развиваться. Мы все должны быть вместе. Только так мы можем привлечь внутреннего и российского туриста.
Кирилл Казаков:
Я понимаю, что Беларусь – не такая большая страна, но посмотреть здесь есть что. Но у нас получается, что из-за чего-то, из-за проблем белорусы путешествуют по Беларуси, а не потому что хочется. От безысходности.
Наталья Мельниченко:
Уже это стереотип. Уже где-то полтора года это неактуально.
Кирилл Казаков:
Были бы рады, если бы мы оказались неправы.
Алена Сырова:
Получается, наша фишка и наш бренд – это наша природа?
Валерия Клицунова:
Да. Когда я говорю об агроэкотуризме, я имею в виду и природу.
Владимир Карпечкин:
И материальная база за эти годы подросла существенно у всех.
Кирилл Казаков:
То есть сейчас это не просто приехали на агроусадьбу: здесь ты спишь, здесь тебе драники сделали, а здесь самогон.
Валерия Клицунова:
Нет, здесь программа нужна. Когда говорят: «Завтра ты едешь и изучаешь пчел здесь, завтра ты едешь и печешь хлеб». Знаете, какое впечатление происходит, когда ты сам печешь хлеб? Пиво у нас стали варить. Это потрясающе интересно.
Наталья Мельниченко:
Интерактивное взаимодействие с гостем. Они хотят движение, они хотят динамики.
Кирилл Казаков:
Я знаю кучу людей, которые работают в журналистике: абы не трогать только в отпуске.
Наталья Мельниченко:
Абы не трогать тоже надо по программе, тоже надо дать ему релакс, СПА-отдых какой-то, нежное парение.
Кирилл Казаков:
Знаете, я хочу прийти к тому времени, когда после отпуска: «Где ты был?» «Я в Гродно отдыхал». Этого бы хотелось.
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