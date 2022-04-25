«Это было племенное хозяйство союзного значения». Гостей с подарками встретила в преддверии 9 Мая ветеран труда

Новости Беларуси. Беларусь готовится отпраздновать 77-ю годовщину Великой Победы. Главное внимание в эти дни ветеранам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Живых свидетелей событий Великой Отечественной становится все меньше. Сегодня важно каждому, кто еще с нами, сказать спасибо за мирное небо.

Поддержка ветеранов и пострадавших от последствий войны граждан всегда была и остается одним из приоритетов нашей государственной политики. С 25 апреля в стране начались выплаты материальной помощи. Ее получат в том числе инвалиды Великой Отечественной, обладатели военных наград, узники концлагерей.

Немаловажно и личное внимание. Сегодня, 25 апреля, гостей с цветами и подарками встречала ветеран труда – минчанка Лидия Спирина. Бывшей работнице тыла 104 года. И она не устает делиться воспоминаниями о том, как начинала свой трудовой путь.

Лидия Спирина, ветеран труда:

Это было племенное хозяйство союзного значения. Нужно было заняться выведением пород крупного рогатого скота, чтобы у них была плодовитость, жирное молоко. И вот называется зоотехник-селекционер. Занималась селекцией.