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«Это было племенное хозяйство союзного значения». Гостей с подарками встретила в преддверии 9 Мая ветеран труда

25 апреля 2022 20:32
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Новости Беларуси. Беларусь готовится отпраздновать 77-ю годовщину Великой Победы. Главное внимание в эти дни ветеранам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Живых свидетелей событий Великой Отечественной становится все меньше. Сегодня важно каждому, кто еще с нами, сказать спасибо за мирное небо.  

«Это было племенное хозяйство союзного значения». Гостей с подарками встретила в преддверии 9 Мая ветеран труда-1

Поддержка ветеранов и пострадавших от последствий войны граждан всегда была и остается одним из приоритетов нашей государственной политики. С 25 апреля в стране начались выплаты материальной помощи. Ее получат в том числе инвалиды Великой Отечественной, обладатели военных наград, узники концлагерей.  

«Это было племенное хозяйство союзного значения». Гостей с подарками встретила в преддверии 9 Мая ветеран труда-4

Немаловажно и личное внимание. Сегодня, 25 апреля, гостей с цветами и подарками встречала ветеран труда – минчанка Лидия Спирина. Бывшей работнице тыла 104 года. И она не устает делиться воспоминаниями о том, как начинала свой трудовой путь.  

«Это было племенное хозяйство союзного значения». Гостей с подарками встретила в преддверии 9 Мая ветеран труда-7

Лидия Спирина, ветеран труда:
Это было племенное хозяйство союзного значения. Нужно было заняться выведением пород крупного рогатого скота, чтобы у них была плодовитость, жирное молоко. И вот называется зоотехник-селекционер. Занималась селекцией.  

«Это было племенное хозяйство союзного значения». Гостей с подарками встретила в преддверии 9 Мая ветеран труда-10

С теплыми словами поздравлений в преддверии 9 Мая дойдут до каждого, кто добывал Победу. Активная молодежь позаботится о том, чтобы в доме и огороде, где живет ветеран, был порядок.  

# Великая Отечественная война # общество # Лидия Спирина # Фотофакт

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