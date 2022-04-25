Мир закрылся – и мы поехали. Что делать белорусским туроператорам, чтобы мы путешествовали?

Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Вы говорите, что у нас молодежь. Я буквально три года назад был в курортном поселке на Нарочи. Это была суббота, 12 часов дня, июнь или июль. Там нечего делать.

Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»:

Да, они туда и не поедут.

Кирилл Казаков:

Но Нарочь – это большое наше озеро, которым мы гордимся. Получается, что у нас есть агроусадьба, у нас есть санаторий, у нас есть Мальдивы. У венгров есть Балатон, а у нас – Нарочь, но там нечего делать.