Мир закрылся – и мы поехали. Что делать белорусским туроператорам, чтобы мы путешествовали?
Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Вы говорите, что у нас молодежь. Я буквально три года назад был в курортном поселке на Нарочи. Это была суббота, 12 часов дня, июнь или июль. Там нечего делать.
Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»:
Да, они туда и не поедут.
Кирилл Казаков:
Но Нарочь – это большое наше озеро, которым мы гордимся. Получается, что у нас есть агроусадьба, у нас есть санаторий, у нас есть Мальдивы. У венгров есть Балатон, а у нас – Нарочь, но там нечего делать.
Наталья Мельниченко, владелица агроусадьбы, член правления кооператива «Велесов путь»:
Неправда, в этом году директор санатория «Нарочь» сделал разные программы. Он и нас туда приглашал. Он сделал интерактивные программы и выездные программы по разным объектам. Люди уже записываются в очередь, чтобы что-то смотреть там, на Нарочи.
Кирилл Казаков:
Потому что мир изменился, закрылся для нас, и мы поехали? Либо мы просто каким-то образом начали к туристу обращаться?
Наталья Мельниченко:
Я думаю, мы стали расти. И это везде видно, во всех сферах.
Кирилл Казаков:
Нас заставила ситуация в мире или мы как-то действительно начали двигаться к этому?
Ирина Дубровская, директор центра туризма:
Она сыграла свою роль, давайте не будем лукавить и говорить, что нет, мы резко проснулись.
Кирилл Казаков:
Туда не полетели, потому что долго лететь, туда – потому что безопасность.
Ирина Дубровская:
Оно сыграло свою роль, понятно, что люди стали переориентироваться, потому что отдых хочется сейчас.
Валерия Клицунова:
Очень многие останутся в Беларуси.
Ирина Дубровская:
У нас есть оздоровительный центр в Ждановичах. Сейчас мы там запускаем туры выходного дня, то есть в пятницу вы приехали – 40 рублей с трехразовым питанием. Нормально?
Кирилл Казаков:
Это хорошая цена, согласен. Это практически как с ребенком прожить в обычной квартире.
Ирина Дубровская:
Сейчас будем добавлять какую-то экскурсионную программу, чтобы куда-то мы выехали. На 10 человек микроавтобус – и поехали посмотреть, в те же Дудутки съездили. Плюс баня, плюс шашлык, плюс беседки – все как мы любим.
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