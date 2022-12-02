Есть ли результаты ускоренного развития 11 регионов Беларуси? Вот чего добились местные предприятия

Новости Беларуси. Отечественный промышленный эксклюзив. В Пинске представили опытный образец вагоноремонтного комбайна «Припять», аналогов которому не существует в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусским разработчикам удалось значительно расширить функционал с привычных четырех ремонтных операций до рекордных 30. Презентация прошла во время выездного заседания Совета министров Беларуси, где обсудили результаты и цели ускоренного социально-экономического развития 11 регионов Беларуси. Все детали у Кристины Протосовицкой.

Три, два, один!

Символичный пуск комбайна «Припять» – достояние белорусских промышленников. Инновационная разработка пинского предприятия «Кузлитмаш» стратегически важна для грузовых железнодорожных перевозок и позволяет выполнять ремонт вагонов любой сложности, при этом состав не сходит с рельсов.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Эксклюзив и премьера белорусской промышленности, разработка которой не имеет аналогов в мире. Вагоноремонтный комбайн «Припять» выполняет более 30 функций вместо привычных четырех-восьми.

Конструкторские решения и технологии увеличивают производительность ремонта подвижного состава и максимально исключают ручной труд. Комбайн практически полностью состоит из отечественных комплектующих. Срок промышленного изготовления – до пяти месяцев. Сегодня предприятие уже получает заявки от заказчиков из разных стран, где в грузоперевозках используется так называемая русская колея – от стран СНГ до Китая.

Сергей Никифорович, генеральный директор предприятия «БелАЗ»:

Это можно назвать абсолютным прорывом в части производства такого уровня оборудования (подробности).

10 лет назад пинское предприятие «Кузлитмаш» вошло в состав холдинга БелАЗ. Сегодня здесь производят более 50 единиц оборудования для различных отраслей промышленности, а реализация двух крупных инвестиционных проектов обеспечит критическое импортозамещение для Союзного государства.

В этом же направлении готовы поддержать и на лунинецком предприятии по производству алюминиевой посуды. Руководство готовит проект по выпуску насосов, которые применяются от машино- до судостроения. С перспективными направлениями развития ознакомился премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Татьяна Вдовенко, директор предприятия по производству алюминиевой посуды:

Нам нужны кооперационные связи, с кем бы мы смогли это изделие сделать. Сегодня мы уже сами, у нас есть договоренности с минской компанией, у которой есть все это оборудование и в кооперации производить этот насос.

Также премьер-министр отправился на «Лунинецкий молочный завод». Предприятие – первое и пока единственное в Беларуси, которое выпускает продукцию из молока А2, по своим качествам не уступающего козьему. Этот молочный продукт легче усваивается детьми и взрослыми. В 2023 году здесь планируют удвоить объемы переработки молока и довести их до 600 тонн в сутки. Для этого предприятие начинает строить новый цех для производства сухого концентрата.

Михаил Серков, генеральный директор концерна «Брестмясомолпром»:

Выделить и разделить это молоко дальше на те ингредиенты, которые принесут в два, в три раза больше выручки, чем в данный момент. Это позволит нам участвовать, активно выпускать не только на этом, но и на других наших заводах, например, питание для онкобольных. Мы уже прошли клинику, у нас есть препарат, который может помогать в таких случаях. Головченко о программах роста для городов Беларуси: они должны решить задачу регионального развития.

Потенциал территорий 80+ огромный – это 1,5 миллиона жителей, 15 % занятых в экономике и треть от всего промышленного производства страны, порядка 20 % экспорта. А резервы куда больше.

Александр Червяков, министр экономики Беларуси:

Вопросы развития новых производств по увеличению локализации и импортозамещения. Это первое направление. Второе направление – повышение производительности труда тех организаций, где она еще достаточно низкая. И третье направление – это вопросы переработки местного сырья. В первую очередь агропромышленного комплекса.