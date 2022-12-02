Лукашенко – Иванцу: «Мы считаем, что мы менее коррумпированы и самые умные?»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам совершенствования вступительной кампании в вузы. Одна из главных задач – постоянные реформирования сферы образования должны прекратиться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сути, эта тема разговора не новая, а продолжение августовского совещания. Тогда была поставлена четкая задача до конца года доработать предлагаемые новации Кодекса об образовании и определиться с правилами будущей вступительной кампании. Требование Президента – все должно быть прозрачно и справедливо. Поступление в высшее учебное заведение для абитуриента не должно быть лотереей, подчеркнул Александр Лукашенко. Для всех поступающих необходимо создать равные возможности. Президент считает, что при поступлении нужно видеть человека и его качества. О предложенных механизмах – Алена Сырова.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Несколько недель назад в эфире нашего телеканала на площадке ток-шоу «По существу» состоялся большой разговор об образовании (подробнее). И каждый телезритель мог стать его участником. Тогда, несмотря на большой интерес, мы не затронули тему вступительной кампании – 2023. Связано это было с тем, что и Администрация Президента, и Министерство образования готовились ответить на те вопросы, которые перед ними поставил глава государства: проработать все возможные изменения, которые ждут абитуриентов будущего года. И сегодняшнее совещание во Дворце Независимости, наконец, должно было приоткрыть завесу тайны о том, как же будут поступать в вузы те, кто заканчивает школу в этом учебном году.

Об изменениях какой бы сфере ни шла речь на совещаниях у главы государства, Александр Лукашенко непременно напоминает о своем главном требовании: все новшества должны быть взвешены, обдуманы, принести желаемый эффект белорусскому обществу, а не просто быть имитацией бурной деятельности. Это уже возмущает наших людей, и менять правила игры постоянно нельзя. Подробности здесь.

Но обсуждения предшествовали «до». Министр доложил, что на всех уровнях изучили мнение учеников, родителей, учителей, экспертов и пришли к тому, что, как раньше: сдавать сначала школьные экзамены, а после – еще и три тестирования, чтобы поступить в вуз – не целесообразно, если мы хотим получить мотивированного на получение знаний в конкретной сфере студента, а не поступившего «хоть куда» с соответствующим подходом, явно не собирающегося работать по специальности. В итоге планомерной и всеобщей работы выкристаллизовалось предложение выпускные школьные экзамены фактически совместить со вступительными в вуз.

Елена Богданович, первый заместитель начальника главного управления по образованию Витебского областного исполнительного комитета:

По сути, ребенок должен понимать за последние два года обучения, кем он себя видит, кем он хочет стать и какой вуз он выбирает. Исключения этих шараханий между разными абсолютно специализациями позволяют ребенку быть более успешным в своей личной жизни после получения образования. Главе государства представили механизм, который фактически должен заработать уже в ближайшие пару месяцев.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

В феврале-марте проводятся университетский и республиканский этап олимпиад предметных и, соответственно, проводится зачисление в университеты победителей. 14-21 мая, до окончания учебного года, проводится централизованный экзамен. До 12 июня проводится зачисление на целевую форму подготовки. В данном случае выбор подходов на целевую форму подготовки будет абсолютно осознанный. И после 12 числа проведение централизованного тестирования для всех остальных абитуриентов. Таким образом, предлагается зачисление в университеты проводить по результатам двух централизованных экзаменов, одного дополнительного экзамена в виде централизованного тестирования и среднего балла аттестата. Что тоже является важным компонентом с точки зрения мотивации обучения в общеобразовательной школе. Доклад окончен. В этой сложной схеме, на первый взгляд, легко потеряться, Президент уточняет нюансы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То есть я закончил 11 классов, русский-белорусский сдаю вне школы, где-то там, в аудитории, как ЦТ мы проводили?