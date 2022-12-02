Её муж умер на стройке, а выплатили вдове в 10 раз меньше нормы. Профсоюзы вмешались

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов: если не в дверь, так в окно – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных! Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.

Каждый третий несчастный случай на стройке заканчивается летальным исходом. За последний год цифры статистики неумолимо стремятся вверх, правоохранителям только и остается возбуждать уголовные дела, а профсоюзам – бить тревогу. Люди на краю 40-метровой пропасти работают без единого страховочного троса! Устроили проверку стройучастка в Соколе – подробности. Проверяя документы в бытовке прораба, выяснилось, что и журнала учета выдачи поясов на объекте нет. Экономят на живых! Но есть те, кто не прочь провернуть это даже с мертвыми.

Три года назад ленты информагентств сотрясла весть о гибели рабочего на стройке в районе станции метро «Грушевка». Причина, схожая с недавним ЧП в «Минск-Мире»: с высоты 10-го этажа сорвалась часть несущей конструкции. Прибывшей бригаде скорой помощи осталось лишь констатировать факт смерти.

Вдова:

Я не хочу вспоминать тот день. В один миг вся жизнь перевернулась. Все счастье осталось там, с мужем. Все, что у меня есть сейчас, – долг перед детьми и родителями, поэтому и вкалываю без выходных. Я даже не знала, что он был членом каких-то профсоюзов, какой-то договор. Я вообще о деньгах тогда не думала. Пришли и пришли. Здесь же не в деньгах дело, а в отношении. Вдове, как и прописано в коллективном договоре, выплатили компенсацию, но оказалось, что сумма в разы ниже предусмотренной. Восстановить справедливость помогли в Федерации профсоюзов.

Сергей Батура, главный технический инспектор труда Минской городской организации Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов:

Мной был сделан звонок семье погибших. Поинтересовались, как производятся эти выплаты. На тот момент была произведена выплата в 10 раз меньше – это один годовой заработок. Мы связались с женой, подсказали, что имеется такая норма в Коллективном договоре. Семья погибшего может получить 10 годовых заработков. Помогли составить заявление на получение данных выплат, проконтролировал данный вопрос. Нанимателем была выполнена норма в полном объеме. Рабочий сорвался с 17 этажа на «Минск-Мире» – шансов выжить не было. Почему застройщики не позаботились о безопасности? Читайте здесь.