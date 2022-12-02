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Её муж умер на стройке, а выплатили вдове в 10 раз меньше нормы. Профсоюзы вмешались

02 декабря 2022 18:07
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Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов: если не в дверь, так в окно – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных! Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.  

Её муж умер на стройке, а выплатили вдове в 10 раз меньше нормы. Профсоюзы вмешались-1

Каждый третий несчастный случай на стройке заканчивается летальным исходом. За последний год цифры статистики неумолимо стремятся вверх, правоохранителям только и остается возбуждать уголовные дела, а профсоюзам – бить тревогу.  

Люди на краю 40-метровой пропасти работают без единого страховочного троса! Устроили проверку стройучастка в Соколе – подробности.  

Проверяя документы в бытовке прораба, выяснилось, что и журнала учета выдачи поясов на объекте нет. Экономят на живых! Но есть те, кто не прочь провернуть это даже с мертвыми.  

Её муж умер на стройке, а выплатили вдове в 10 раз меньше нормы. Профсоюзы вмешались-4

Три года назад ленты информагентств сотрясла весть о гибели рабочего на стройке в районе станции метро «Грушевка». Причина, схожая с недавним ЧП в «Минск-Мире»: с высоты 10-го этажа сорвалась часть несущей конструкции. Прибывшей бригаде скорой помощи осталось лишь констатировать факт смерти.  

Её муж умер на стройке, а выплатили вдове в 10 раз меньше нормы. Профсоюзы вмешались-7

Вдова:  
Я не хочу вспоминать тот день. В один миг вся жизнь перевернулась. Все счастье осталось там, с мужем. Все, что у меня есть сейчас, – долг перед детьми и родителями, поэтому и вкалываю без выходных. Я даже не знала, что он был членом каких-то профсоюзов, какой-то договор. Я вообще о деньгах тогда не думала. Пришли и пришли. Здесь же не в деньгах дело, а в отношении.  

Вдове, как и прописано в коллективном договоре, выплатили компенсацию, но оказалось, что сумма в разы ниже предусмотренной. Восстановить справедливость помогли в Федерации профсоюзов.  

Её муж умер на стройке, а выплатили вдове в 10 раз меньше нормы. Профсоюзы вмешались-10

Сергей Батура, главный технический инспектор труда Минской городской организации Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов:  
Мной был сделан звонок семье погибших. Поинтересовались, как производятся эти выплаты. На тот момент была произведена выплата в 10 раз меньше – это один годовой заработок. Мы связались с женой, подсказали, что имеется такая норма в Коллективном договоре. Семья погибшего может получить 10 годовых заработков. Помогли составить заявление на получение данных выплат, проконтролировал данный вопрос. Нанимателем была выполнена норма в полном объеме.  

Рабочий сорвался с 17 этажа на «Минск-Мире» – шансов выжить не было. Почему застройщики не позаботились о безопасности? Читайте здесь.  

Её муж умер на стройке, а выплатили вдове в 10 раз меньше нормы. Профсоюзы вмешались-13

Павел Манько, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси:  
В соответствии с действующим законодательством, у нас каждый работник застрахован в «Белгосстрахе». Это обязательное страхование. Но коллективные договора предусматривают еще одну норму. И это является основополагающим моментом – заключение коллективного договора для самих работников, потому что в Республике Беларусь, к сожалению, остро стоит вопрос с травматизмом. Если общий производственный травматизм у нас уже снижается во всех регионах в целом по республике, то с гибелью работников вопросы есть. И рост допущен. Работники сами себя защищают, потому что иждивенцы, семья погибшего получит 10 среднегодовых заработных плат.  

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# Профсоюзы в Беларуси # общество # Павел Манько # Константин Герцев # Фотофакт

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