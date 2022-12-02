Головченко о программах роста для городов Беларуси: они должны решить задачу регионального развития

Новости Беларуси. Отечественный промышленный эксклюзив. В Пинске представили опытный образец вагоноремонтного комбайна «Припять», аналогов которому не существует в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инновационный комбайн для ремонта вагонов презентовали в Пинске. Белорусским разработчикам удалось значительно расширить функционал с привычных четырех ремонтных операций до рекордных 30. Презентация прошла во время выездного заседания Совета министров Беларуси, где обсудили результаты и цели ускоренного социально-экономического развития 11 регионов Беларуси.

После марафона по промышленным предприятиям Полесья Совет министров собрался в Пинске, одном из 11 городов с ускоренным социально-экономическим развитием, для предметного разговора. Города 80+ – сегодня в Беларуси для них созданы программы роста. Есть ли результаты ускоренного развития 11 регионов Беларуси? Вот чего добились местные предприятия.