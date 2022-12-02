Головченко о программах роста для городов Беларуси: они должны решить задачу регионального развития
Новости Беларуси. Отечественный промышленный эксклюзив. В Пинске представили опытный образец вагоноремонтного комбайна «Припять», аналогов которому не существует в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инновационный комбайн для ремонта вагонов презентовали в Пинске.
Белорусским разработчикам удалось значительно расширить функционал с привычных четырех ремонтных операций до рекордных 30. Презентация прошла во время выездного заседания Совета министров Беларуси, где обсудили результаты и цели ускоренного социально-экономического развития 11 регионов Беларуси.
После марафона по промышленным предприятиям Полесья Совет министров собрался в Пинске, одном из 11 городов с ускоренным социально-экономическим развитием, для предметного разговора. Города 80+ – сегодня в Беларуси для них созданы программы роста.
Есть ли результаты ускоренного развития 11 регионов Беларуси? Вот чего добились местные предприятия.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Такие программы были разработаны по поручению главы государства. И должны были решить важнейшую задачу регионального развития через создание мощных индустриальных центров, которые обладают необходимыми технологическими возможностями, компетенциями, трудовыми и финансовыми ресурсами. То есть создать распределенные точки роста в регионах.
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