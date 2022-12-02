Люди на краю 40-метровой пропасти работают без единого страховочного троса! Устроили проверку стройучастка в Соколе

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Нареканий хватает и в адрес государственных застройщиков, но в этом случае закрыть дверь перед носом инспектора уже не получится. Минский микрорайон Сокол. Паспорт объекта заверяет: 10-этажка в ведомстве двух крупных столичных компаний. Прораб одной из них встречает нас на входе, но теплым этот прием точно не назовешь.

– Можно узнать, какая организация у вас все-таки?

– А на каком основании?

– Проводится контроль. Мы осуществляем общественный контроль на этом объекте.

– Не снимайте меня.

Первое замечание слету: по числу пробелов в заграждении площадка больше напоминает проходной двор. Пару метров в сторону – следующий вопрос. Увы, без внятного ответа.

– А вы обучены выполнению огневых работ? Допуск есть?

– Обучался.

До травмы – один шаг, сделать который без особых усилий можно на таких строительных лесах. Назвать конструкцию безопасной язык не поворачивается, но рабочих это ни капли не смущало.

Сергей Батура, главный технический инспектор труда Минской городской организации Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов:

Как установлены здесь строительные леса? Во-первых, на краю в любой момент, малейшая вибрация – соскочили и вместе с работником упали. Во-вторых, посмотрите, что под подпорками. Камни, кирпичи. Нельзя под конструкцию лесов устанавливать. Здесь должна быть ровная, утрамбованная поверхность. И если уже под стойки для увеличения высоты, то надо цельная доска толщиной не менее 50 миллиметров. Как вы видите, тут же настилы, какие-то деревянные поддоны. Первый этаж – будущая амбулатория. Прораб, отвечающий за нее, после нашего появления бесследно исчез. Его молодой падаван – мастер стройучастка – при всем желании сделать это не успел.

Молодой человек, пойдемте. Куда вы так убегаете? Если вас оставили за старшего, придется вам отдуваться. Не объяснил он, и почему на тех злополучных лесах до сих пор не прекратили работу. Рабочий сорвался с 17 этажа на «Минск-Мире» – шансов выжить не было. Почему застройщики не позаботились о безопасности? Читайте здесь.

– Вы думаете, это у вас хорошо установлены леса?

– А как?

– Ну, посмотрите. Как вы вообще работаете с них? Посмотрите, какие у вас зазоры между настилами. Приводите в соответствие. Эксплуатацию сейчас запрещаем. Какое название у организации? «Веганстрой»? Субподрядчик. Частная организация. Про что мы говорим, что частные организации – работник еле вспомнил, где он работает.

Константин Герцев, СТВ:

Ситуация на этом объекте более критическая, потому что сам объект разделен на несколько участков. Жилой дом закреплен за одним подрядчиком, амбулатория – за другим. А те, в свою очередь, обязанности разделили между остальными – субподрядчиками. Получилась такая катавасия. По факту, никто никого не контролирует.

Как и принято, все «сливки» ждали нас на верхушке. Увиденная картина обескуражила даже опытного инспектора. На краю 40-метровой пропасти и без единого страховочного троса.

– Остановите это выполнение работы! Оденьте всех работников. Монтажные пояса чтобы надели, если они выданы. Они точно выдавались?

– Да.

– Проверим. Отказаться от страховки в угоду собственному комфорту для здешних монтажников вполне обыденно. По их мнению, дело не в прихоти. Выдаваемый нанимателем пояс больше мешает работе, чем ей способствует.

Алексей Потапчук, монтажник:

В поясе реально очень сложно работать. Он неудобный.

– Но это же ваша безопасность.

– Я в поясе больше падал, чем без пояса, потому что он постоянно за что-то цепляется.

– Как вы видите выход из этой ситуации?

– Чтобы не монтажные пояса выдавали, а альпинистские, у которых лямки.

Выбор в пользу так называемого безлямочного пояса – не что иное, как экономия. Но, получается, ценою в жизнь. Разница закупочной стоимости в 30 % для нанимателя важнее здоровья собственных работников. – А он дороже или дешевле?

Дмитрий Коновалов, производитель работ:

Дороже.

– Намного?

– Не знаю. Может, в два раза. Пояса у них у всех есть.