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Люди на краю 40-метровой пропасти работают без единого страховочного троса! Устроили проверку стройучастка в Соколе

02 декабря 2022 18:20
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Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов: если не в дверь, так в окно – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных! Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.  

Люди на краю 40-метровой пропасти работают без единого страховочного троса! Устроили проверку стройучастка в Соколе-1

Нареканий хватает и в адрес государственных застройщиков, но в этом случае закрыть дверь перед носом инспектора уже не получится. Минский микрорайон Сокол. Паспорт объекта заверяет: 10-этажка в ведомстве двух крупных столичных компаний. Прораб одной из них встречает нас на входе, но теплым этот прием точно не назовешь.  

Люди на краю 40-метровой пропасти работают без единого страховочного троса! Устроили проверку стройучастка в Соколе-4

Можно узнать, какая организация у вас все-таки?  
– А на каком основании?  
– Проводится контроль. Мы осуществляем общественный контроль на этом объекте.  
– Не снимайте меня.  

Люди на краю 40-метровой пропасти работают без единого страховочного троса! Устроили проверку стройучастка в Соколе-7

Первое замечание слету: по числу пробелов в заграждении площадка больше напоминает проходной двор. Пару метров в сторону – следующий вопрос. Увы, без внятного ответа.  

Люди на краю 40-метровой пропасти работают без единого страховочного троса! Устроили проверку стройучастка в Соколе-10

– А вы обучены выполнению огневых работ? Допуск есть?  
– Обучался.  

Люди на краю 40-метровой пропасти работают без единого страховочного троса! Устроили проверку стройучастка в Соколе-13

До травмы – один шаг, сделать который без особых усилий можно на таких строительных лесах. Назвать конструкцию безопасной язык не поворачивается, но рабочих это ни капли не смущало.   

Люди на краю 40-метровой пропасти работают без единого страховочного троса! Устроили проверку стройучастка в Соколе-16

Сергей Батура, главный технический инспектор труда Минской городской организации Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов:  
Как установлены здесь строительные леса? Во-первых, на краю в любой момент, малейшая вибрация – соскочили и вместе с работником упали. Во-вторых, посмотрите, что под подпорками. Камни, кирпичи. Нельзя под конструкцию лесов устанавливать. Здесь должна быть ровная, утрамбованная поверхность. И если уже под стойки для увеличения высоты, то надо цельная доска толщиной не менее 50 миллиметров. Как вы видите, тут же настилы, какие-то деревянные поддоны.  

Первый этаж – будущая амбулатория. Прораб, отвечающий за нее, после нашего появления бесследно исчез. Его молодой падаван – мастер стройучастка – при всем желании сделать это не успел.  

Люди на краю 40-метровой пропасти работают без единого страховочного троса! Устроили проверку стройучастка в Соколе-19

Молодой человек, пойдемте. Куда вы так убегаете? Если вас оставили за старшего, придется вам отдуваться.  

Не объяснил он, и почему на тех злополучных лесах до сих пор не прекратили работу.  

Рабочий сорвался с 17 этажа на «Минск-Мире» – шансов выжить не было. Почему застройщики не позаботились о безопасности? Читайте здесь.  

Люди на краю 40-метровой пропасти работают без единого страховочного троса! Устроили проверку стройучастка в Соколе-22

– Вы думаете, это у вас хорошо установлены леса?  
– А как?  
– Ну, посмотрите. Как вы вообще работаете с них? Посмотрите, какие у вас зазоры между настилами. Приводите в соответствие. Эксплуатацию сейчас запрещаем. Какое название у организации? «Веганстрой»? Субподрядчик. Частная организация. Про что мы говорим, что частные организации – работник еле вспомнил, где он работает.  

Люди на краю 40-метровой пропасти работают без единого страховочного троса! Устроили проверку стройучастка в Соколе-25

Константин Герцев, СТВ:  
Ситуация на этом объекте более критическая, потому что сам объект разделен на несколько участков. Жилой дом закреплен за одним подрядчиком, амбулатория – за другим. А те, в свою очередь, обязанности разделили между остальными – субподрядчиками. Получилась такая катавасия. По факту, никто никого не контролирует.  

Люди на краю 40-метровой пропасти работают без единого страховочного троса! Устроили проверку стройучастка в Соколе-28

Как и принято, все «сливки» ждали нас на верхушке. Увиденная картина обескуражила даже опытного инспектора. На краю 40-метровой пропасти и без единого страховочного троса.  

Люди на краю 40-метровой пропасти работают без единого страховочного троса! Устроили проверку стройучастка в Соколе-31

– Остановите это выполнение работы! Оденьте всех работников. Монтажные пояса чтобы надели, если они выданы. Они точно выдавались?  
– Да.  
– Проверим.  

Отказаться от страховки в угоду собственному комфорту для здешних монтажников вполне обыденно. По их мнению, дело не в прихоти. Выдаваемый нанимателем пояс больше мешает работе, чем ей способствует.  

Люди на краю 40-метровой пропасти работают без единого страховочного троса! Устроили проверку стройучастка в Соколе-34

Алексей Потапчук, монтажник:  
В поясе реально очень сложно работать. Он неудобный.  
– Но это же ваша безопасность.  
– Я в поясе больше падал, чем без пояса, потому что он постоянно за что-то цепляется.  
– Как вы видите выход из этой ситуации?  
– Чтобы не монтажные пояса выдавали, а альпинистские, у которых лямки.  

Люди на краю 40-метровой пропасти работают без единого страховочного троса! Устроили проверку стройучастка в Соколе-37

Выбор в пользу так называемого безлямочного пояса – не что иное, как экономия. Но, получается, ценою в жизнь. Разница закупочной стоимости в 30 % для нанимателя важнее здоровья собственных работников.  

– А он дороже или дешевле?  

Люди на краю 40-метровой пропасти работают без единого страховочного троса! Устроили проверку стройучастка в Соколе-40

Дмитрий Коновалов, производитель работ:  
Дороже.  
– Намного?  
– Не знаю. Может, в два раза. Пояса у них у всех есть.  

Люди на краю 40-метровой пропасти работают без единого страховочного троса! Устроили проверку стройучастка в Соколе-43

Проверяя документы в бытовке прораба, выяснилось, что и журнала учета выдачи поясов на объекте нет. Экономят на живых! Но есть те, кто не прочь провернуть это даже с мертвыми.  

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# Правила безопасности # общество # Сергей Батура # Константин Герцев # Алексей Потапчук # Дмитрий Коновалов # Фотофакт

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