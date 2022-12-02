Инновационный комбайн для ремонта вагонов презентовали в Пинске

Новости Беларуси. Отечественный промышленный эксклюзив! В Пинске представили опытный образец вагоноремонтного комбайна «Припять», аналогов которому нет в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разработчикам удалось значительно расширить функционал с привычных четырех ремонтных операций до рекордных 30. Презентация прошла во время выездного заседания Совета министров Беларуси.

Символичный запуск комбайна «Припять» произвел вице-премьер Беларуси Петр Пархомчик. Инновационная разработка предприятия «Кузлитмаш» стратегически важна для грузовых железнодорожных перевозок и позволяет выполнять ремонт вагонов любой сложности, при этом состав не сходит с рельсов.

Конструкторские решения и технологии позволяют значительно увеличить производительность ремонта подвижного состава, повысить количественные и качественные показатели работы ремонтных депо, максимально исключить ручной труд. Комбайн практически полностью изготовлен из материалов и комплектующих отечественных производителей.

Максим Захаренко, директор предприятия «Кузлитмаш»:

Мы попытались реализовать все то, что требуется в мире, поэтому оно все воплощено здесь. По понятным причинам любой заказчик может потребовать ту или иную функцию, либо исключить, либо добавить. Это все будет учитываться при дальнейших разработках.

Сергей Никифорович, генеральный директор предприятия «БелАЗ»:

Сегодня проводятся переговоры, и есть уже заказчик, находящийся в Республике Казахстан, по приобретению первого образца, проведению опытных испытаний. Сегодня на нашей презентации присутствуют также представители Белорусской железной дороги. Они заинтересовались этим оборудованием, загорелись глаза, и даже уже обсуждалось, где можно поставить это оборудование.