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От медицины до строительных технологий – какие проекты представят в финале «100 идей для Беларуси»?

05 февраля 2024 17:53
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Новости Беларуси. От медицины до строительных технологий. 13 самых ярких проектов представят Минщину в финале республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси». Среди тех, кто претендует на победу, и педагог червенского Центра творчества детей и молодежи Ирина Дорофейчик. Она представит свою уникальную разработку «Познай Беларусь с Мататой», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Материал Ангелины Шигалевой.

От медицины до строительных технологий – какие проекты представят в финале «100 идей для Беларуси»?-1

Патриотический проект «Познай Беларусь с Мататой» – это настольная игра на основе робототехники, где дети не только развивают алгоритмическое мышление, но и изучают историю нашей страны. Идея создать такую разработку девушке пришла три года назад.

От медицины до строительных технологий – какие проекты представят в финале «100 идей для Беларуси»?-4

Ирина Дорофейчик, педагог дополнительного образования червенского Центра творчества детей и молодежи:
В самом начале своей трудовой деятельности я начала работу с робототехническим набором MatataLab Pro Set. Хотелось совместить робототехнический STEM, науку с возможностью воспитывать у подрастающего поколения патриотические качества. В игру могут играть ребята от 7-8 лет в количестве до 24 человек. Игра познавательная. Охватывает такие области и науки, как история, природоведение, география.

От медицины до строительных технологий – какие проекты представят в финале «100 идей для Беларуси»?-7

Такой подход делает обучение не только увлекательным и интересным, но и позволяет быстро и легко освоить информацию. В планах разработать такие настольные игры для изучения и других наук. Например, физика и химия.

Далее смотрите в видео.

# Конкурс # общество # Ангелина Шигалева # Новости Минска и Минской области

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