От медицины до строительных технологий – какие проекты представят в финале «100 идей для Беларуси»?

Новости Беларуси. От медицины до строительных технологий. 13 самых ярких проектов представят Минщину в финале республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси». Среди тех, кто претендует на победу, и педагог червенского Центра творчества детей и молодежи Ирина Дорофейчик. Она представит свою уникальную разработку «Познай Беларусь с Мататой», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Материал Ангелины Шигалевой.

Патриотический проект «Познай Беларусь с Мататой» – это настольная игра на основе робототехники, где дети не только развивают алгоритмическое мышление, но и изучают историю нашей страны. Идея создать такую разработку девушке пришла три года назад.

Ирина Дорофейчик, педагог дополнительного образования червенского Центра творчества детей и молодежи:

В самом начале своей трудовой деятельности я начала работу с робототехническим набором MatataLab Pro Set. Хотелось совместить робототехнический STEM, науку с возможностью воспитывать у подрастающего поколения патриотические качества. В игру могут играть ребята от 7-8 лет в количестве до 24 человек. Игра познавательная. Охватывает такие области и науки, как история, природоведение, география.