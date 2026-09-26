Новости по тегу #Недвижимость

Строительство жилых домов рядом с новыми производствами – стратегия, которую уже активно внедряют на юго-востоке региона.
Такой подарок люди получили в преддверии областного фестиваля-ярмарки «Дожинки».
Интерес к белорусской глубинке вышел далеко за пределы страны. Пока кто-то размышляет, покупать ли домик в деревне, Алиде из Италии приобрел уже три избы в небольших деревнях Беларуси.
Новые собственники обязаны в течение года занять участок и привести жилье в порядок.
Жители смогут подавать документы для сделок с квартирами, домами или земельными участками в любой организации по госрегистрации. И независимо от того, где находится сам объект.
Покупателю из столицы удалось приобрести квартиру в Витебске, при этом не покидая Минск.
В соцсетях широкую огласку получил «эффект Долиной». Это история о том, как известная российская певица продала квартиру якобы под давлением мошенников и смогла вернуть собственность. При этом покупатель элитной недвижимости в итоге осталась и без денег, и без заветных квадратов.
Зима – время исполнения желаний. Для многих самым заветным является решение жилищного вопроса. Предновогодние подарки получили спасатели и их семьи.
Как отмечено в ходе заседания, между нотариусами и регистраторами налажено хорошее взаимодействие, граждане положительно отзываются о новом формате оказания услуг.
Ключевой инструмент здесь – льготный кредит: 20 лет и всего 5 % годовых.
«Помолодел покупатель, 30-35, до 30 есть покупатели, которые покупают с первоначальным взносом и привлечением кредита».
Строительный сектор Польши переживает не лучшие времена.
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