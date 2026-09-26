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Новости по тегу #Недвижимость

Дом рядом с работой – как арендное жилье помогает закреплять молодых специалистов в регионах?
26 сентября 2026 16:56

Дом рядом с работой – как арендное жилье помогает закреплять молодых специалистов в регионах?

В Кореличах открыли новый многоэтажный дом на 49 квартир
24 сентября 2026 17:55

В Кореличах открыли новый многоэтажный дом на 49 квартир

Избинг по-белорусски: почему деревня снова в моде?
16 августа 2026 17:28

Избинг по-белорусски: почему деревня снова в моде?

В Минской области с начала 2026 года вовлечено в хозоборот 420 пустующих домов
12 мая 2026 05:41

В Минской области с начала 2026 года вовлечено в хозоборот 420 пустующих домов

В Беларуси вступают в силу изменения в госрегистрации недвижимости
01 марта 2026 07:39

В Беларуси вступают в силу изменения в госрегистрации недвижимости

В Беларуси впервые провели сделку по продаже недвижимости по видеосвязи
09 февраля 2026 10:55

В Беларуси впервые провели сделку по продаже недвижимости по видеосвязи

«Эффект Долиной» – возможно ли такое в Беларуси? И как не попасть в жилищную мышеловку
07 декабря 2025 17:12

«Эффект Долиной» – возможно ли такое в Беларуси? И как не попасть в жилищную мышеловку

Спасателям Гродненской области вручили ключи от арендных квартир и спецтехники
02 декабря 2025 18:30

Спасателям Гродненской области вручили ключи от арендных квартир и спецтехники

Депутаты проанализировали практику по вопросам госрегистрации недвижимости в Беларуси
14 ноября 2025 06:49

Депутаты проанализировали практику по вопросам госрегистрации недвижимости в Беларуси

Кредит под низкий процент – рассказываем, как молодой семье купить квартиру в Беларуси
22 сентября 2025 18:13

Кредит под низкий процент – рассказываем, как молодой семье купить квартиру в Беларуси

Аренда жилья или покупка своей недвижимости? Эксперт рассказала, что выбирает молодёжь
30 июля 2025 17:26

Аренда жилья или покупка своей недвижимости? Эксперт рассказала, что выбирает молодёжь

В Польше в первом квартале 2025 года зафиксировано снижение спроса на покупку и строительство квартир
21 июля 2025 19:49

В Польше в первом квартале 2025 года зафиксировано снижение спроса на покупку и строительство квартир